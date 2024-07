La vertenza Stellantis «Si spostano lavoratori senza criterio e si fanno arrivare trasfertisti»

TERMOLI. «Alcune riflessioni per la direzione aziendale». Messaggio diretto dalle organizzazioni sindacali metalmeccaniche firmatarie del Ccsl allo stabilimento Stellantis.

«In questi ultimi periodi, ci siamo trovati di fronte a decisioni aziendali che ci lasciano perplessi riguardo la gestione del nostro stabilimento. La logica che guida queste scelte appare spesso incomprensibile e poco rispettosa delle professionalità acquisite dai lavoratori in tanti anni di servizio.

É normale spostare lavoratori senza tener conto delle loro competenze ed esperienze pregresse? È normale sottrarre personale da un ente per fare spazio a dipendenti provenienti da altre realtà produttive?

Noi crediamo fermamente di no. Nonostante il nostro impegno costante da mesi per trovare soluzioni sostenibili per il futuro dello stabilimento di Termoli, il nostro obiettivo quotidiano rimane sempre la tutela, la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori. II momento storico che stiamo vivendo è molto delicato e richiede, oggi più che mai, responsabilità e coesione.

Ribadiamo il nostro impegno a vigilare su tutte le decisioni aziendali, affinché siano sempre orientate al rispetto dei lavoratori alla valorizzazione delle loro competenze. Uniti possiamo affrontare le sfide che ci attendono e garantire un futuro migliore per tutti i lavoratori dello stabilimento».

Lo afferma la Rsa di Fim-Uilm-Fismic-Uglm.