Fornitura di energia elettrica e fine del mercato tutelato: le informazioni di Arera

TERMOLI. Una delle notizie più gettonate a livello nazionale, ma che riguardano davvero tantissime famiglie e utenti.

Parliamo dei servizi di tutela sono servizi di fornitura di energia elettrica a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’Autorità, destinati ai clienti domestici che non abbiano scelto un contratto dal mercato libero.

Questi servizi di tutela, tra qualche tempo, non possono più essere scelti, tranne che dai clienti vulnerabili (per età, difficoltà economiche o disabilità), per i quali sarà possibile avere una fornitura a condizioni regolate dall’Autorità.

Da ieri, 1° luglio 2024, il cliente elettrico non vulnerabile che non avrà un contratto in essere sul mercato libero passa automaticamente al Servizio a Tutele Graduali e viene assegnato al venditore vincitore dell’asta nella zona in cui si trova.

Il Servizio ha durata di poco meno di 3 anni (fino al 31 marzo 2027) e, in mancanza di una scelta espressa, al termine di questo periodo il cliente sarà rifornito sempre dallo stesso venditore sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole.

Naturalmente ogni cliente, vulnerabile o meno, può scegliere in ogni momento di entrare nel mercato libero. Nessun tipo di passaggio da un venditore all'altro comporta l’interruzione della fornitura.

L'agenzia regolatrice Arera ha posto una serie di casistiche per chiarire dubbi e acquisire informazioni.