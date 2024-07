«A settembre la mobilitazione va in piazza per difendere lavoratori Stellantis e il territorio»

Braccio di ferro sulla Stellantis: l'intervista a Marco Laviano (Fim-Cisl)

TERMOLI. Di ieri la presa di posizione delle organizzazioni sindacali firmatarie del Ccsl Stellantis, piuttosto dura a dire il vero, contro l’attuale gestione dello stabilimento di Termoli.

A settembre si metterà in campo la mobilitazione annunciata nella prima metà di giugno, di questo si è parlato lunedì mattina alla Fim-Cisl, dove il segretario regionale Marco Laviano ha incontrato la Rsa di stabilimento.

«Ci siamo riuniti come gruppo dirigente, Rsa ed esperti perché volevamo affrontare quelle che sono le tematiche che maggiormente impattano i problemi micro e macro del gruppo Stellantis e di quelle che furono le tematiche all’indomani dell’incontro al Mimit. Stiamo programmando un qualcosa che possa attirare, in qualche modo, l’attenzione sul nostro territorio perché riteniamo opportuno che Termoli sia meritevole di attenzione. Le incertezze non possono più lasciare spazio ai dubbi.

Noi come sindacato ci poniamo alla base della tutela del lavoro, alla tutela delle occupazioni, non vogliamo perdere il treno dell’investimento importante come quello di Acc sul panorama europeo quanto italiano. Ma se questo dovesse accadere allora pretendiamo che questo stabilimento torni alla sua gloria produttiva, a uno stabilimento che abbiamo sempre detto essere avanzato con elevate competenze. Riteniamo che Stellantis lo debba mettere al centro della produzione».

