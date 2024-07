Zone rurali e fondi Psr: l'info day a Termoli

TERMOLI. Si svolgerà oggi, giovedì 4 luglio, a Termoli in sala consiliare l'info day sulle nuove imprese coi fondi del Psr.

A comunicarlo è l’assessorato alle Politiche agricole e agroalimentari della Regione Molise che ha stanziato per il suddetto bando un milione di euro, al fine di incentivare la creazione di nuove imprese che svolgono attività extra agricole nelle zone rurali e montane molisane. L’obiettivo è quello di rivitalizzare le economie rurali attraverso la creazione di nuove attività extra agricole ed apportare strumenti che accrescano occasioni ed opportunità di lavoro.

L’intervento utilizza le risorse dei fondi Euri provenienti dal nuovo strumento finanziario NextGenerationEU, che vuole garantire la possibilità di fare fronte a esigenze impreviste attraverso un insieme di azioni e interventi disegnati per superare l’impatto economico e sociale della pandemia e per rendere disponibili strumenti necessari per affrontare le sfide ambientali, tecnologiche e sociali di oggi e di domani e di cogliere le opportunità della transizione ecologica e digitale. Per tale motivo le nuove attività finanziate, nel presente bando, devono avere un carattere innovativo rispetto ai processi produttivi e alle modalità di realizzazione delle attività, oltre che ai prodotti che si intendono realizzare con particolare riferimento al rispetto dell’ambiente ed alla riduzione del digital divide.