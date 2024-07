Molise Contamination Lab: "Sunside Chat: il futuro del lavoro tra tendenze e strategie"

CAMPOBASSO. Il Molise Contamination Lab, progetto finanziato dalla Regione Molise e attuato da Sviluppo Italia Molise S.p.a. in collaborazione con l’Università degli Studi del Molise, torna con un importante evento rivolto agli studenti e ai giovani interessati a conoscere le dinamiche del mercato del lavoro, il sistema delle politiche attive, gli orientamenti delle professioni del futuro.

L'iniziativa, come sempre, vedrà la partecipazione di un ospite di rilievo nel settore individuato. A dialogare in questa circostanza con i partecipanti sarà Ludovica Matarazzo Responsabile delle Politiche Attive di ASSOLAVORO, l’Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie per il Lavoro.

L’ospite della giornata offrirà una panoramica sulle attuali tendenze del mercato del lavoro, con particolare attenzione alle opportunità per i giovani laureati, alle strategie per orientarsi nel mondo delle professioni e sugli strumenti di ricerca attiva come il curriculum, il colloquio di lavoro, l’uso dei social professionali.

“L'evento rappresenta un'importante occasione per i giovani di confrontarsi con un'esperta del settore, specificano dal Clab, e permetterà di acquisire preziose informazioni, scoprire quali oggi siano le dinamiche occupazioni italiane e come posizionarsi al loro interno”

L'incontro si terrà lunedì 8 luglio nell’HUB del Clab, in via De Sanctis a Campobasso (adiacente al II Edificio Polifunzionale), a partire dalle ore 10.

Per partecipare all’evento occorre registrarsi al seguente link https://bit.ly/4clyTZl