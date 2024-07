Conclusi i lavori di ammodernamento nella stazione di Campomarino

CAMPOMARINO. Conclusi i lavori di ammodernamento dell’infrastruttura nella stazione di Campomarino:

velocizzati gli incroci di stazione;

adeguata la circolazione per treni merci più lunghi;

90 tecnici al lavoro;

investimento complessivo circa 8,5 milioni di euro;

Circa 90 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) e delle imprese appaltatrici hanno realizzato l’adeguamento del modulo a 750 metri per i treni merci del primo binario e dei marciapiedi, sostituito e riposizionato i deviatoi e rinnovato gli impianti di trazione elettrica. Rinnovati anche gli impianti di segnalamento collegati all’Apparato Centrale Computerizzato (Acc che comanda e controlla la stazione e riconfigurato il Sistema di Controllo Marcia Treno (Scmt) per aumentare la velocità dei treni in transito.

L’intervento rientra nel piano di potenziamento del trasporto ferroviario merci che Rfi sta portando avanti con l’adeguamento a standard europeo dei Corridoi TEN-T. Un Investimento complessivo di circa 8,5 milioni di euro.

Previste nella giornata di sabato 6 luglio alcune modifiche alla circolazione per consentire l’attivazione del nuovo impianto.

Galleria fotografica