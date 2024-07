«Contrastiamo lo spopolamento del territorio con nuovi fondi», l'Infoday a Termoli

TERMOLI. Si è svolto ieri, giovedì 4 luglio, a Termoli in sala consiliare, l'info day sulle nuove imprese coi fondi del Psr.

L’incontro ha visto la partecipazione dell’assessore alle politiche agricole e agroalimentari della regione Molise, Salvatore Micone.

L’assessorato, infatti, ha stanziato per il bando pubblico inerente alla misura 6 – “sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” sottomisura 6.2 – “aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali - psr 2014-2022, un milione di euro, al fine di incentivare la creazione di nuove imprese che svolgono attività extra agricole nelle zone rurali e montane molisane. L’obiettivo è quello di rivitalizzare le economie rurali attraverso la creazione di nuove attività extra agricole ed apportare strumenti che accrescano occasioni ed opportunità di lavoro.

La misura si applica su tutto il territorio della Regione Molise e possono beneficiare dell’aiuto gli agricoltori o coadiuvanti familiari, persone fisiche residenti in aree rurali che intendono avviare nuove piccole o microimprese, anche per l’avvio di nuovi rami di azienda da parte esclusivamente di imprenditori agricoli che intendono aprire nuove attività non agricole legate alla propria impresa e fatte gestire da coadiuvanti familiari. Rientrano tra le attività extra agricole ammissibili quelle relative: ai servizi innovativi relativi alla persona; ai servizi innovativi nel campo della comunicazione; all’artigianato; al turismo rurale; ai servizi di marketing, sociali, per il turismo; ai piccoli esercizi commerciali.

«Questi tipi di progettualità devono avere delle informazioni capillari sul territorio- ha dichiarato l’assessore Micone- perché sono progetti molto validi. In questo caso, parliamo di fondi appartenenti alla vecchia programmazione, stiamo ultimando soprattutto quelli per poi arrivare all’utilizzo quasi totale della spesa. Non possiamo permetterci di perdere fondi. Questa misura, nello specifico, è una misura di contribuzione a fondo perduto di 30mila euro per la nascita di nuove attività. Attività che possono essere di due tipologie, o non agricole quindi start-up e partite iva, o aziende agricole che hanno già partita iva e vogliono realizzare attività collaterali oltre a quella agricola che già svolgono. L’intervento vuole essere una misura a sostegno dei molisani, vogliamo incentivare la crescita di nuove opportunità concrete di sviluppo e di giusta valorizzazione di territori e delle loro comunità a rischio marginalità».

