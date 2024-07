La pesca trova nella rete anche la mucillagine, «La nostra condizione sempre più critica»

Il fenomeno della mucillagine crea nuovi problemi alla pesca

TERMOLI. La pesca di tutto aveva bisogno, meno di altri problemi da affrontare, visto che nella "rete" ce ne sono anche troppi, irrisolti.

Mucillagine diffusa in mare e parte la "Segnalazione eccezionali fenomeni naturali in espansione", rivolta agli assessori competenti delle Regioni di Abruzzo, Molise e Puglia.

«La presente per segnalare che l’eccezionale ed intenso fenomeno naturale della mucillagine che ha interessato nelle scorse settimane, e sta tuttora interessando, le coste del medio ed alto Adriatico, già da noi segnalato ai competenti uffici delle Regioni inizialmente coinvolte, è purtroppo in forte espansione ed oggi è presente in modo massivo anche lungo i litorali marchigiani ed abruzzesi oltre che lungo quelli molisani e pugliesi.

Le nostre cooperative ci rappresentano un fenomeno esteso, presente sia in sospensione che sul fondo, che deriva probabilmente, come nelle altre zone dell’Adriatico, dalle alte temperature, dalla scarsa presenza di termoclino e dalle ultime abbondanti piogge.

Il fenomeno non è nuovo ma quest’anno la consistenza sembra essere più spiccata, crea problemi alla balneazione e non è conciliabile con il regolare svolgimento delle attività di pesca. La preoccupazione degli operatori della zona è altissima.

In considerazione pertanto dell’entità del fenomeno, che è ormai diffuso in tutti i compartimenti dell’Adriatico, da Trieste a Bari, chiediamo di valutare la possibilità di attivare misure di tutela sociale per i lavoratori di tutti i mestieri di pesca colpiti nonché, per il sistema dello strascico, di esaminare l’opportunità di anticipare, in alcuni compartimenti ed in considerazione dell’eccezionalità dell’evento, la misura di fermo e di vagliare, invece, per tutti gli altri sistemi di pesca (draghe idrauliche, circuizioni, reti da posta, ecc.), le diverse e più idonee soluzioni finalizzate ad arginare gli effetti causati dalla mucillagine.

Sarà nostra cura provvedere comunque, nei prossimi giorni, a fornire a codesti Uffici ogni altra ulteriore utile informazione dettagliata che giungerà dai territori. Certi dell’attenzione che vorrete porre alla presente, l’occasione è gradita per inviare un cordiale saluto».

A sottoscriverla Agci Agrital, Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare.