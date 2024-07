Vertenza Stellantis: «Tutti devono mobilitarsi per salvare il futuro dell'industria»

TERMOLI. Uil Molise in prima linea a tutela del futuro industriale, occupazionale ed economico del nostro territorio, a supporto delle sigle metalmeccaniche che hanno convocato l’assemblea pubblica di martedì mattina, nell’auditorium del Cosib. Lo ribadisce Tecla Boccardo, segretaria generale del sindacato. «La situazione che si sta prospettando sulla Stellantis desta non poche preoccupazioni per le organizzazioni sindacali, per questo, saremo a fianco delle categorie e chiediamo il coinvolgimento e la presenza della politica a tutti i livelli perché questa, non è solo una politica locale o territoriale ma coinvolge scelte importanti che riguardano l’Europa e l’Italia.

Oltretutto ricordiamo che ci sono milioni di Euro a sostegno della transizione e delle politiche energetiche e industriali che devono puntare ad una giusta transizione che possa anticipare i cambiamenti e sostenere i territori ma in questo momento, il Molise corre il rischio di ritrovarsi con lo smantellamento del settore dell’automotive e il dubbio sul futuro della Gigafactory Acc. Servono quindi soluzioni urgenti che garantiscano gli attuali livelli occupazionali, parliamo infatti di circa 2mila lavoratori oltre all’indotto e alle ricadute economiche che una crisi aziendale può avere sull’economia del territorio molisano. Tutti sono chiamati a mobilitarsi e ad impegnarsi insieme al sindacato per garantire il futuro dell’industria molisana utilizzando tuti i mezzi a disposizione di ognuno, sia con il Governo nazionale che europeo oltre che con l’azienda. Sarò presente il giorno 9 luglio al nucleo industriale di Termoli all’assemblea pubblica, insieme a tutta la dirigenza Uil, affianco agli iscritti e ai lavoratori».