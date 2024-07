«No a nuove crisi industriali! SÌ all’utilizzo presto e bene di tutte le risorse»

TERMOLI. Alla mobilitazione lanciata dalle sigle metalmeccaniche, a Termoli, col supporto delle confederazioni, si aggiunge alla dichiarazione di Tecla Boccardo (Uil Molise), quella del coordinatore regionale di UilTrasporti, Stefano Marinelli.

«No a nuove crisi industriali! SÌ all’utilizzo presto e bene delle risorse europee, nazionali e regionali per rilanciare il tessuto produttivo, garantire i livelli occupazionali e sostenere le industrie presenti sul territorio, Adesso!»

Il coordinatore regionale della Uiltrasporti Molise Stefano Marinelli si associa alle parole di preoccupazione della Segretaria Uil Molise Tecla Boccardo.

La crisi industriale che sta investendo il Molise, specialmente nel bacino dell'area industriale di Termoli, sta creando senza dubbio problemi a tutto l'indotto che ruota intorno all'Impianto Stellantis. Partendo dalle aziende del comparto contrattuale Multiservizi già colpite dalla vicenda, non possiamo far altro che tenere alta l'attenzione sulle aziende del Tpl, qualora i km percorsi non saranno più giustificati per espletare i servizi fino a poco tempo svolti a tutela dei lavoratori e della popolazione.

In qualità di UilTrasporti ci troviamo costretti a denunciare un approccio politico poco lungimirante nei confronti della Mobilità-intermodalità e continuità territoriale.

Ci preme evidenziare come la Regione Molise, ad oggi, sia sprovvista di una aviosuperficie, utile a garantire spostamenti ed interessi di turismo e business industriale.

Il taglio delle tratte ferroviarie Trenitalia è un altro tema che indubbiamente il presidente Francesco Roberti dovrà affrontare nei prossimi giorni insieme alle parti sociali.

Come Uiltrasporti crediamo, inoltre, che vada istituito un servizio di continuità territoriale su gomma con la stazione di Napoli Afragola e con gli Abruzzo Airport e Aeroporto Gino Lisa Foggia.