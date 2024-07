Funzionario di comunicazione e gestione eventi cercasi, il concorso Asmel

MOLISE. I comunicatori non solo promuovono la trasparenza ma rafforzano anche il senso di comunità e la partecipazione civica. Nell'ambito del Maxi-Avviso di Selezione Pubblica promosso da ASMEL (l’Associazione di 4.500 Comuni italiani), tra i 37 profili professionali ricercati, c’è anche quello di Funzionario di Comunicazione e Gestione Eventi. Una figura chiave per la diffusione delle attività istituzionali e per organizzare eventi che valorizzino il territorio e le sue iniziative.

I Comuni che cercano questa figura possono infatti attingere agli Elenchi dei candidati risultati idonei, dove troveranno un pool di professionisti esperti. L’avviso di selezione è aperto a tutti coloro che hanno i requisiti, tra cui una Laurea appartenente alle classi L-20 Scienze della comunicazione (14 Scienze della comunicazione), L-10 Lettere (05 Lettere) o equipollenti, oppure un Diploma AFAM di primo livello.

Le candidature devono essere presentate attraverso la piattaforma www.asmelab.it entro il 10 luglio alle ore 12:00. A seguire si svolge una prova preselettiva telematica composta da 60 quiz a risposta multipla. Gli idonei vengono inseriti in un elenco valido per 3 anni ricevendo comunicazioni via PEC per interpelli specifici dei Comuni aderenti alla procedura aggregata. Gli interpelli consistono in una prova semplificata, anche solo orale, che consente di assumere i funzionari in sole 4-5 settimane.

I candidati possono visitare la sezione dedicata del sito asmel per dettagli su come partecipare alla selezione.