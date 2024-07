L'estate avanza e i problemi sulle concessioni balneari restano irrisolti

TERMOLI. Il mondo dei balneari è davvero in estrema fibrillazione e a placarne ira e aspettative non bastano più le promesse, che tra poco compiranno due anni, dalle elezioni del settembre 2022. Ricordiamo proprio la presenza del futuro premier Giorgia Meloni al lido “La Lampara”, il 31 agosto di quell’anno. Il Sib-Confcommercio ha convocato d’urgenza il Consiglio direttivo per giovedì prossimo 11 luglio, per una analisi della situazione e decidere le conseguenti iniziative sindacali.

Intanto, giorni fa, si è svolta una riunione fra esponenti della maggioranza di Governo e funzionari della Commissione europea. «La riunione ha riguardato alcune procedure di infrazione fra le quali anche quella che ci riguarda – ha riferito il presidente nazionale Antonio Capacchione - ancora un nulla di fatto sulla nostra questione se non bloccare ancora una volta una iniziativa parlamentare (quella proposta dalla Lega) senza avanzare alcuna contro-proposta normativa. Neppure il preannuncio di un prossimo intervento normativo. Alcune indiscrezioni lo danno in uno dei prossimi decreti legge: segnatamente quello cd infrazioni che dovrebbe andare in un prossimo Consiglio dei Ministri.

Non sappiamo quanto credito dare a siffatta indiscrezione visto che di questo se ne parla dallo scorso novembre. Inutile ripetere il grande universale sconcerto di fronte al modo francamente indecente in cui il Governo sta gestendo la questione con una irresponsabile fuga dalle proprie responsabilità. Convochiamo così gli organismi dirigenti per una valutazione collegiale della situazione e le conseguenti iniziative sindacali».