Edilizia sostenibile e sistemi innovativi: parte la realizzazione del nuovo laboratorio UniMol

TERMOLI. Ha destato curiosità il cantiere aperto accanto alla sede dell'Università degli Studi del Molise, in via Duca degli Abruzzi, a Termoli.

Si tratta di un'opera promossa dalla Stress Scarl dell'Unimol, per la realizzazione di una struttura monopiano per test di laboratorio di pertinenza alla sede di Termoli, che è sorta sull'ex Colonia Marina.

L’Unimol quindi, in quanto socia di Stress, ha individuato una specifica area per l’installazione del manufatto nell’ambito del polo Universitario di Termoli di proprietà della Regione Molise.

Il progetto “O3BET” Nell’ambito di un progetto internazionale denominato Progetto H2020 - METABUILDING LABS: METAclustered, SME oriented European Open Innovation Test Bed for the BUILDING envelope materials industrial sector using a harmonised and upgraded technical framework and living LABSe portato avanti dal distretto STRESS, si è concretizzata l’idea di realizzare come secondo punto in Italia uno stabile monopiano per i test di elementi di involucro edilizio denominato O3BET.

La partnership progettuale prevede, infatti, di integrare la propria rete di infrastrutture di test per elementi di involucro edilizio con 10 ulteriori laboratori di test O3BET (Open Source, Open Data, Open Access Building Envelope Testbench); si tratta di strutture totalmente replicabili, standardizzate, sostenibili, che dovranno consentire, attraverso un Digital Twin, anche la valutazione/validazione virtuale delle soluzioni analizzate. Gli altri laboratori verranno realizzati in Spagna, Francia, Austria, Ungheria, Polonia, Svezia e Irlanda.

L’idea è di costruire celle di test modulari che potranno essere accorpate in funzione delle esigenze e capacità di testing.

L’obiettivo ambizioso è quello di dare supporto allo sviluppo ed al testing di sistemi innovativi e soluzioni per la prossima generazione di edifici in un’ottica futura di edilizia sostenibile, fornendo facile accesso ad un’ampia rete di infrastrutture di prova di grande valore. Lo scopo è anche quello di aumentare la competitività ed aumentare l’impatto sul mercato delle Piccole Medie Imprese. Il laboratorio O3BET, ha scadenza il 31/01/2026 e potrà essere smontato e rimosso con l’ultimazione delle attività che lo riguardano (in concomitanza con la scadenza del contratto di comodato tra la Regione Molise e l’Unimol).

