Vertenza Stellantis, la Regione Molise: «Evitare le strumentalizzazioni, a giorni nuovo incontro»

TERMOLI. Dopo la nota di "giustifica" con cui la Regione Molise ha motivato l'assenza di ieri mattina all'assemblea pubblica ospitata nell'auditorium del Cosib, è pervenuta anche quella di commento dopo il dibattito che si è sviluppato sul futuro di Stellantis a Termoli.

«Sul progetto della Gigafactory di Acc siamo in continuo e costante contatto con il ministro Adolfo Urso e con lo stesso Ceo della multinazionale.

Nulla è cambiato rispetto agli obiettivi prefissati, ma i tempi slitteranno soltanto per un nuovo studio sulle batterie alla luce del mercato italiano e internazionale delle auto elettriche.

Il ministro Urso ha più volte di dichiarato come, al momento e in attesa che si sblocchi la situazione, l'impegno di Stellantis sarà quello di salvaguardare e garantire l'attuale produzione e i livelli occupazionali del complesso industriale di Termoli.

Già la prossima settimana ci sarà un nuovo incontro per l'evoluzione periodica della situazione, che stiamo seguendo con la necessaria solerzia, così come è già avvenuto lo scorso 18 giugno.

Oggi è importante seguire la situazione, evitare le strumentalizzazioni e plaudire a quelle sigle sindacali che mantengono un clima propositivo e costruttivo sulla Gigafactory di Termoli.

Le inutili strumentalizzazioni mettono soltanto confusione in un contesto in cui occorre dialogo e confronto con le parti in causa».