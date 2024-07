I primi 50 anni della Cooperativa Autotrasporti Basso Molise

TERMOLI. Era il lontano 1974, con precisione il 6 luglio, che preso lo studio Notarile del dottor Vincenzo Greco in Termoli con la preziosa assistenza professionale del dottor Giovanni Monti, venne costituita la Società Cooperativa Autotrasporti Basso Molise a R.L., con sede legale in Termoli alla via Vanoni, ma che di fatto iniziò a operare dal primo gennaio 1975.

Erano gli anni in cui il mondo dell’associazionismo sottoforma anche di cooperativa era ancora all’inizio, dove, il mettersi insieme per il raggiungimento di un fine comune non ancora veniva visto come una opportunità, vi era la tendenza di far prevalere gli interessi individuali su quelli collettivi. Mentre, nello stesso tempo, il coraggio e la lungimiranza di alcuni padroncini ( soci fondatori ) che operavano nel settore dell’autotrasporto merci, convinti invece che, il mettersi insieme, poteva essere la strada maestra per poter maggiormente incidere e competere con le organizzazioni più forti sul mercato, ma anche e soprattutto, per vincere la concorrenza tra le ditte stesse che operavano sul territorio, per poter acquisire così con maggiore forza sul mercato le opportunità di lavoro per i propri soci. Infatti, l’unione di queste forze si rivelò più che positiva e nel tempo vincente.

La Cooperativa Autotrasporti Basso Molise è stata una delle prime realtà del variegato mondo della Cooperazione nel Basso Molise e nell’intera realtà regionale, creando opportunità di lavoro per i Soci e per i propri collaboratori, con numerosi riconoscimenti positivi da parte del territorio. Sono passati ben 50 anni di attività dove nel corso degli stessi per varie ragioni e vicende societarie si sono alternati presidenti, soci e collaboratori, ma la Cooperativa è ancora viva e operativa nel settore, dove ancora oggi, con lo spirito mutualistico di sempre, rappresenta un punto di riferimento per i soci, i collaboratori e le loro famiglie, nonché per le aziende locali e per l’intero indotto.

Un caloroso augurio per altri 50 anni di attività al presidente, al Consiglio di amministrazione e a tutti i Soci da parte dello studio del dottor Antonio Romano.

Galleria fotografica