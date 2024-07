"Alla Tyco Electronic di San Salvo importanti investimenti"

Investimenti per il prossimo quinquennio, si punterà sul silicone non solo per l'automotive

SAN SALVO. "La Tyco Electronics mi ha comunicato che si prepara a importanti investimenti destinati allo stabilimento di San Salvo. Una decisione che arriva in un momento dove si erano generate preoccupazioni per l'ipotesi di delocalizzazione dell'impianto e soprattutto per il futuro dei lavoratori" evidenzia l'assessore regionale alle Attività Produttive e al Lavoro Tiziana Magnacca.

"Investimenti per il prossimo quinquennio con garanzie positive ricadute per tutto il territorio con la continuazione della produzione a San Salvo. Il management della Tyco Electronics crede ancora in San Salvo ed ha riconosciuto alle maestranze locali competenza e professionalità per la qualità della produzione realizzata nell’impianto abruzzese".

Anche i Sindacati hanno confermato quanto riferito dall' assessore Magnacca a margine della riunione con l'azienda in Confindustria:

"In questo incontro l'azienda ha comunicato un piano industriale per i prossimi 5 anni.

L'idea che ha il management è di specializzare il sito di San Salvo nella produzione del silicone, non solo per l'automotive, ma anche per altri clienti. In pratica il reparto termoplastico ed il reparto assemblaggio, nei prossimi 5 anni saranno sostituiti da presse silicone.

Vorrà aumentare la possibilità di creare stampi, ci saranno nuove figure che ad oggi non esistono.

Questo non comporterà la perdita di nessun lavoratore.

L'obiettivo è di arrivare a 120 presse silicone.

Non c'è una Road map, nel senso che non ci sono delle date certe che porteranno a questo cambiamento, ma in base alle richieste di mercato si modulerà lo stabilimento, finché servirà il termoplastico e l'assemblaggio si lavorerà in questi reparti quando il mercato non tirerà più faranno entrare presse silicone e mandare via presse termoplastiche e macchine assy."





Questa non è una ristrutturazione aziendale, ma bensì una trasformazione.





Ci saranno dei Town all durante i vari turni per informare i lavoratori.





Se avete domande non avete timore.





Organizzeremo delle assemblee per comunicarvi le nostre impressioni.





Buon lavoro