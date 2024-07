"Tourist assistant manager": presentato alla Cala Sveva il corso dell'Its

TERMOLI. Sancito il partenariato tra le Fondazioni ITS Demos Academy Molise e TCM (Turismo e Cultura Molise).

L'Its Demos Academy del Molise stringe l'intesa con la Fondazione TCM - Turismo e Cultura Molise e lancia il prossimo corso di Tourism Assistant Manager per il biennio 2024-2026. "L'intento è quello di promuovere e valorizzare le filiere turistiche e culturali della regione formando professionisti capaci di trasformare e innovare il comparto - afferma Rossella Ferro, presidente ITS Demos Academy Molise - Accogliamo la fondazione Tcm come nuovo socio che da ieri fa parte della nostra compagine. Il corso, che partirà ad ottobre, si svolgerà proprio a Termoli e sarà coordinato da TCM e monitorato da Demos con l'obiettivo, attraverso la costruzione di nuove competenze, di promuovere una nuova generazione di operatori locali, imprese e terzo settore".

"E' sicuramente necessario sviluppare nuove competenze attraverso una formazione specifica diretta agli operatori dell'intera filiera turistico-ricettiva - afferma Paco Manes, presidente della Fondazione TCM - Ciò richiede la diffusione di metodologie innovative di formazione. Proprio con questa mission nasce la nostra Fondazione che vuole promuovere un sistema di 'tourism education' capace di garantire lo sviluppo di competenze professionali in linea con l'evoluzione del settore e coerente con il posizionamento dell'offerta turistica regionale. L'obiettivo prioritario - prosegue Manes - rimane quello di aumentare il grado di occupabilità e il tasso di nuova imprenditorialità dei giovani molisani. Attraverso il Piano Strategico Regionale la Regione Molise ha definito le industrie culturali, turistiche e creative come uno degli ambiti principali di riferimento per lo sviluppo del proprio territorio anche ai fini del rafforzamento dell'occupabilità". Sulla stessa lunghezza d’onda l’intervento di Maria Chimisso, direttrice USR Molise: “Il Molise, con la sua costa meravigliosa e il suo entroterra ricco di storia, cultura e tradizioni, possiede un potenziale turistico straordinario – afferma – Il turismo non è solo una fonte di sviluppo economico ma anche un’opportunità per valorizzare e promuovere le nostre bellezze naturali e il nostro patrimonio culturale.

L’ITS Academy del Molise non è solo una scuola ma un vero e proprio laboratorio di innovazione e sviluppo e la sinergia tra le istituzioni, le imprese, le associazioni di categoria e il mondo della formazione è fondamentale per garantire il successo di questo progetto”. Le partnership con soggetti forti nei vari settori sono fondamentali per affrontare le sfide del mercato del lavoro in continua evoluzione. "La legge di riforma 99/2022 e i decreti attuativi della stessa, che cito come riferimenti normativi fondamentali, enfatizzano la necessità di consolidare i partenariati tra gli ITS, le imprese e i soggetti maggiormente rappresentativi dei vari settori strategici, soprattutto nelle regioni a bassa intensità di popolazione, dove è essenziale potenziare le strutture esistenti - racconta Marialaura Cosimi, Vice Presidente dell’associazione Rete ITS Italia e Direttore Generale ITS D.E.Mo.S. Academy - La Fondazione ITS Demos Academy, che dirigo, opera in ogni Provincia della Regione e in tutte le aree, in conformità con le normative vigenti, garantendo accessibilità e collaborazioni locali. Tali partnership permettono di offrire un’alta formazione tecnica e opportunità lavorative concrete, rispondendo così alle esigenze del mercato.

Nel Comitato di presidenza, di cui faccio parte, continueremo a rafforzare le nostre collaborazioni e a lavorare per fornire ai nostri studenti le migliori opportunità possibili, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del nostro Paese".

Galleria fotografica