Estate rovente sulle concessioni balneari: «Presenteremo un nuovo ricorso in Cassazione»

TERMOLI. Come abbiamo annunciato, si è riunito ieri il direttivo nazionale del Sib-Confcommercio Molise. Dal presidente Antonio Capacchione, che ha chiamato a raccolta anche i riferimenti regionali, tra cui il Molise, il report dell'incontro: «Si è riunito il Consiglio direttivo nazionale del Sib per esaminare la situazione e decidere le iniziative sindacali conseguenti.

Alla riunione hanno preso parte tutti i Presidenti regionali unitamente agli altri aventi diritto. È del tutto evidente che urge un intervento legislativo chiarificatore che salvaguardi la balneazione attrezzata italiana e faccia ripartire il settore. Sono oramai diversi i comuni e le regioni di ogni orientamento politico che stanno organizzando le gare per la riassegnazione delle concessioni demaniali con modalità diverse. Una situazione caotica che impone al Governo e al Parlamento di adottare immediatamente un intervento legislativo. Non ci sono più alibi per non farlo o ulteriormente ritardarlo.

Ci auguriamo pertanto che il Governo raccolga l'accorato appello che in tal senso proviene non solo dalla categoria che rappresentiamo ma anche e soprattutto dalle Regioni e dai Comuni di ogni orientamento politico. La sua assenza sta determinando un esteso contenzioso con una indebita supplenza da parte dell'Autorità giudiziaria. A tal proposito si è deciso di impedire che alcune ultime discutibili sentenze del Consiglio di Stato diventino definitive. Il Sib presenterà pertanto ricorso presso la Cassazione a Sezioni Unite avverso siffatte sentenze. Per cui nonostante la soluzione della questione balneare non può che essere legislativa, non è possibile trascurare il "fronte giudiziario". Continua pertanto la difesa delle nostre aziende da parte del Sib anche in sede giudiziaria.

Si sono esaminate quindi diverse ipotesi di iniziative sindacali finalizzate a sensibilizzare sia la politica che l'opinione pubblica sulla necessità un intervento legislativo e di difendere un modello di balneazione attrezzata efficiente e di successo costruito in decenni di sacrifici da decine di migliaia di famiglie di onesti lavoratori. Queste iniziative saranno sottoposte, come già preannunciato, all'assemblea generale degli iscritti al Sib che si terrà giovedì prossimo 18 luglio alle ore 18 con modalità in on line. Ci aspettano quindi settimane impegnative non solo lavorative ma anche dal punto di vista sindacale.

Siamo certi che le affronteremo con la consueta determinazione e partecipazione. Riteniamo che a nessuno oramai sfugga l'importanza della vertenza. Così come crediamo sia diffusa la consapevolezza che difendendo le nostre aziende e il frutto del nostro lavoro difendiamo l'interesse del nostro Paese che rischia di distruggere un settore che il Mondo ci invidia».