Mucillagine nel mare Adriatico: le associazioni della pesca chiedono lo stato di calamità

TERMOLI. Si muove anche Federpesca sul problema della mucillagine nel mare Adriatico. In data 12 luglio 2024, Federpesca ha inviato, insieme alle altre principali associazioni cooperative e datoriali di settore, una nota al presidente del Distretto dell’Alto Adriatico assessore Corazzari e al Ministro Masaf Lollobrigida per sottoporre alcune proposte in merito alla problematica della mucillagine in Adriatico.

Tra queste:

1. un monitoraggio costante da parte degli enti pubblici di ricerca in grado di tenere sotto osservazione il fenomeno e, nella malaugurata ipotesi che il fenomeno assumesse dimensioni vaste e persistenti, l’avvio delle necessarie procedure amministrative (ex decreto legislativo 102/2004 e/o decreto legislativo 154/2004, art. 14) che portino alla dichiarazione di calamità naturale; 2. fare ricorso al Programma Operativo Feampa 2021-2027 per introdurre azioni in grado di fronteggiare gli effetti di un fenomeno che, come per il granchio blu, minaccia la biodiversità colpendo ambienti ed economie vulnerabili; peraltro, il fenomeno in atto ha assunto proporzioni maggiori di quelle registrate alcuni anni fa; 3. stanziare risorse capaci di fornire aiuto ai soggetti che risultassero massicciamente colpiti da questa nuova emergenza; 4. attivare tutti gli strumenti di ammortizzazione sociale (Fis e indennità 30 euro) per dipendenti e armatori imbarcati per le giornate di sospensione dell’attività causata dalla mucillagine.

Stessa iniziativa da Coldiretti Impresa Pesca in riferimento all’allarme mucillagine che, dal Nord, riguarda ora l’intero Adriatico. Situata sia in superficie che sul fondo del mare, la mucillagine sta impedendo di fatto l’attività delle imbarcazioni e provoca non poca preoccupazione e malumore perché con l’allarme la produzione di pescato è diminuita, sono aumentati i consumi di carburante e i costi di gestione e sta venendo a mancare una “riserva” importante alla vigilia del fermo pesca che dal 16 agosto bloccherà per 45 giorni i pescherecci. “A causa della mucillagine stanno subendo danni tutti i sistemi di pesca ed è necessario richiedere lo stato di emergenza e provvedere con sostegni specifici – dice Coldiretti Impresa Pesca – siamo di fronte ad una situazione molto preoccupante che va ulteriormente ad aggravare la condizione di crisi delle marinerie già fortemente provate dall’andamento del gasolio e dalle nuove linee di indirizzo della Commissione Ue”.