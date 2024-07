Turismo sostenibile e tutela ambientale: siglato il protocollo d’intesa

CAMPOBASSO. Imprendigreen è il programma di Confcommercio per sensibilizzare, qualificare, formare ed accompagnare le imprese nella transizione ecologica, nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, la sostenibilità della propria filiera e dei singoli fornitori.

In quest’ambito è stato siglato a Campobasso tra il presidente Confcommercio Molise Angelo Angiolilli e il presidente A.E.O.P. Molise (Associazione Europea Operatori Polizia) Silvano Miozzi, un protocollo della durata di tre anni, che prevede iniziative finalizzate allo sviluppo territoriale, con particolare attenzione alla filiera ambientale e turistico/culturale.

La prima iniziativa prevede il monitoraggio da parte dei volontari dell’associazione, coadiuvato dalle imprese che aderiscono all’iniziativa, teso a salvaguardare l’ambiente costiero, segnalando la presenza di rifiuti abbandonati lungo il litorale molisano o l’inaccessibilità di varchi o servizi ai bagnanti, garantendo attenzione e cura per gli ospiti del nostro turismo estivo per far emergere, valorizzare, diffondere e replicare comportamenti virtuosi e ambientalmente sostenibili.

L’azione dei volontari A.E.O.P. Molise sarà garantita ogni sabato e domenica, a partire dal prossimo fine settimana per concludersi alla fine di agosto, giorni particolarmente impegnativi data la maggiore presenza di turisti e bagnanti lungo la costa molisana.