Sicurezza sul lavoro: 120mila euro di incentivi per progetti di prevenzione

CAMPOBASSO. “Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo dell’azione preventiva nell’ambito regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. L’importo massimo ammissibile per ogni proposta progettuale è pari a 40mila euro.

Entro il 20 settembre la presentazione dei progetti.

La Direzione Regionale Inail Molise ha stanziato contributi per la realizzazione di progetti che, in sinergia con le parti sociali ed interagendo con le istituzioni, aiutino a sviluppare la cultura della prevenzione e della sicurezza sul posto di lavoro.

L’Avviso Pubblico, deliberato in attuazione delle linee di programma del nuovo CoCoPro (Comitato Consultivo Provinciale) di Campobasso, è destinato a tutti i settori produttivi, tra i quali edilizia, industria, agricoltura, pesca e balneazione, commercio e servizi.

Le proposte progettuali potranno essere avanzate, sia singolarmente che in regime di associazione, da enti ed organismi pubblici e privati, quali enti non profit, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali.

Le attività finanziabili sono prevalentemente interventi di assistenza e consulenza, informazione e promozione finalizzati alla prevenzione degli infortuni e malattie professionali; supporto alla elaborazione e/o alla implementazione di buone prassi; supporto all’adozione di linee-guida e norme tecniche per la rilevazione e mitigazione dei rischi.

"La sicurezza sul lavoro è una delle priorità del Paese - ha dichiarato il presidente del Comitato Consultivo Provinciale, Andrea Cutillo - e per questo motivo vanno sostenute e pubblicizzate tutte le iniziative volte alla prevenzione ed alla sicurezza. L’avviso, rivolto a tutti i settori dell'economia molisana, richiede il coinvolgimento e la condivisione degli altri attori istituzionali e delle parti sociali. L'auspicio - conclude Cutillo - è che vi sia il pieno utilizzo delle risorse stanziate da Inail e Regione Molise, in modo da assicurare alle aziende del territorio molisano e, soprattutto alle tante imprese di piccolissime dimensioni, una sempre maggiore attività di prevenzione”.

“L’impegno economico degli Enti finanziatori – sottolinea il Direttore regionale Rocco M. Del Nero – sarà pari a 120.000 € che verranno assegnati da apposita commissione ai progetti più meritevoli e potranno portare ad un raddoppio delle risorse attraverso la compartecipazione dei proponenti.”

L’avviso è reperibile sul sito www.inail.it

Le domande potranno essere inviate via PEC alla Direzione regionale Inail Molise all’indirizzo molise@postacert.inail.it entro e non oltre il 20/09/2024.