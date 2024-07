Rottamazione dei pescherecci: pubblicato il decreto ministeriale

TERMOLI. Per chi sceglie l’arresto definitivo del peschereccio, arriva in aiuto il bando Feampa, per l’erogazione degli aiuti, incentivi alla rottamazione dello sforzo di pesca. Il Masaf ha pubblicato ieri il Decreto Direttoriale n. 319453 recante individuazione delle risorse e dei criteri per l’erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l’arresto definitivo dell’attività di pesca ai sensi di quanto previsto dall’articolo 20 del Regolamento (UE) 2021/1139 (FEAMPA). Il decreto è in corso di registrazione presso gli organi di controllo. Appena registrato sarà aperto il sito per fare le domande online. Con circolare verranno comunicate le date di apertura e chiusura del sito e le istruzioni per caricare la domanda online.

L’indennizzo per l’arresto definitivo delle attività di pesca è destinato ai proprietari di navi da pesca che sono registrate come pescherecci in attività e che hanno svolto attività di pesca in mare per almeno novanta giorni all’anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno e sono autorizzate all’esercizio della pesca marittima con uno degli attrezzi di seguito indicati strascico (reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle divergenti) per tutte le GSA per il sistema sfogliare/rapidi solo GSA 17; volante (reti da traino pelagiche a coppia, reti da traino pelagiche a divergenti) solo per le GSA 16, 17 e 18; circuizione (reti a circuizione a chiusura meccanica, reti a circuizione senza chiusura) solo per le GSA 16, 17 e 18; palangari (palangaro fisso e palangaro derivante) nella GSA 10 nel segmento 18<=LFT<24 e nella GSA 18 e 19 nei segmenti 12<=LFT<18 e 18<=LFT<24– PGP – polivalenti passivi (rete da posta calate, rete da posta circuitanti, reti a tremaglio, incastellate-combinate, nasse e cestelli, cogolli e bertovelli, palangari fissi, palangari derivanti, lenze a mano e a canna, arpione, piccola rete derivante), solo nella GSA17 nei segmenti 00<=LFT<06 e 06<=LFT<12. Lo stesso sarà in vigore dal momento della registrazione presso gli organi di controllo. Per conoscere i requisiti di ammissibilità, si consiglia di leggere attentamente il decreto, consultando la seguente pagina web del MASAF: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20755

L’Ufficio Marittimo di iscrizione e di operatività del peschereccio di cui si chiede la demolizione, accedendo al Sistema informatico dell’Autorità di Gestione, espleta la fase istruttoria del procedimento scaturito dalle domande presentate e ritenute ricevibili dall’Autorità di Gestione. In ipotesi di esito positivo dell’istruttoria predispone la certificazione di cui all’“Allegato B” comprensiva dell’estratto del Registro NN.MM.GG o delle Matricole aggiornato. 2. Al fine di verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 136 del Reg. (UE) n.2018/1046, l’Ufficio Marittimo di iscrizione del peschereccio effettua le seguenti verifiche: - estrazione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva); - richiesta della certificazione antimafia qualora l’importo dell’eventuale indennizzo risulti superiore ad euro 150.000,00, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023, la cui copia dovrà essere unita all’ “Allegato B”; - richiesta alla competente Camera di Commercio Industria e Artigianato del certificato di iscrizione attestante lo stato non fallimentare ovvero il nulla osta del competente Tribunale con la attestazione di stato non fallimentare, la cui copia dovrà essere unita all’“Allegato B”; - richiesta del casellario giudiziale ai sensi del D. Lgs n.122/2018 la cui copia dovrà essere unita all’“Allegato B”. Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste DISAI DGPEMAC 16 In ipotesi di superamento delle verifiche, si specifica che l’indennizzo verrà erogato esclusivamente ad avvenuta demolizione del peschereccio e all’esito dell’acquisizione della regolare Informativa Prefettizia antimafia. 3. In ipotesi di esito negativo della fase istruttoria, l’Autorità Marittima, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di chiusura della stessa, comunica tale circostanza al Ministero, il quale, a sua volta, notificherà all’istante il provvedimento di diniego dell’istanza nonché le modalità per impugnare lo stesso. 4. Al fine di verificare il requisito relativo all’attività di pesca, l’Ufficio Marittimo si avvale della procedura in SIPA “Attività di pesca natante” presente all’interno della nuova gestione giornale di bordo elettronico e cartaceo – Gestione giornale di bordo – Monitoraggio. 5. Il Ministero, acquisita la documentazione e gli atti della fase istruttoria di cui al comma 1, previa verifica della disponibilità finanziaria, redige una graduatoria in base ai criteri di selezione di cui al successivo art. 5. Tale graduatoria sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché sul sito istituzionale del Ministero stesso. Tale graduatoria è articolata in sub graduatorie con riferimento alla GSA di iscrizione, alle classi di lunghezza e ai sistemi di pesca, così come individuate nel Piano di demolizione (Allegato G). 6. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, il Ministero predispone i decreti di concessione, seguendo l’ordine delle sub graduatorie, provvedendo in caso di posizioni di parità in graduatoria delle ultime posizioni a determinare la preferenza considerando la vetustà dei pescherecci, dando priorità ai pescherecci che hanno maggiore età. Qualora l’età dei pescherecci risulti analoga si procede attraverso la procedura del sorteggio, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi minimi di riduzione della capacità di pesca individuati nelle Tabelle di cui all’ “Allegato G” del presente decreto e fino ad esaurimento delle risorse assegnate. Raggiunti i suddetti obiettivi, le eventuali risorse residue sono utilizzate per finanziarie le istanze ammesse, ma non finanziabili in ciascuna sub graduatoria.

A tal fine sono Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste DISAI DGPEMAC 17 predisposte sei graduatorie (una per ogni sistema) nelle quali vengono inserite tutte le istanze ammesse, ma non finanziate nelle precedenti sub graduatorie. Per finanziare ciascuna delle suddette graduatorie le risorse residue sono distribuite in percentuale considerando la dotazione richiesta totale di ogni graduatoria. 7. Al richiedente è fatto obbligo di restituire l’originale titolo abilitativo alla pesca all’Ufficio Marittimo di iscrizione del peschereccio entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dal giorno della notifica del decreto di concessione dell’indennizzo. 8. Alla mancata restituzione del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di pesca, entro il termine perentorio suindicato, consegue, senza che a ciò sia necessario notificare preventivamente la comunicazione di avvio del procedimento, l’archiviazione della domanda.