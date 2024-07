Valeria Cacchione è la nuova presidente del Comitato Pari Opportunità forense

LARINO. Cambia la presidenza del Comitato Pari opportunità in seno al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Larino, che fu eletto un anno e mezzo fa circa, il 25-26 gennaio 2023. Staffetta tra il dimissionario Michele Di Tomasso, a cui auguriamo un sincero in bocca al lupo per il nuovo percorso professionale, e la vicepresidente Valeria Cacchione, a lei la guida del Cpo frentano.

All’epoca il voto interno all’ordine forense frentano premiò Michele Di Tomasso, Valeria Cacchione, Giovanna Bisaccia, Maria Luisa Di Nucci, Nicoletta D’Ugo e Paola Cecchi.

Ora il direttivo composto da Giovanna Bisaccia (nuova vice), Nicoletta D’Ugo (segretaria), tesoriere diventa Maria Luisa Di Nucci. Completano il consesso Giuseppe Mileti e il dottor Donato Martino, membri di nomina Coa, mentre il delegato Coa è Paola Cantelmi e attuale componente del Consiglio dell’ordine. A prendere il posto dell’ex presidente nel direttivo è Valeria D'Ottavio.