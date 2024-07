Finanziate dalla Regione Molise 14 nuove aziende agricole

CAMPOBASSO. L’assessorato alle Politiche agricole e agroalimentari della Regione Molise rende noto che, facendo seguito alla determinazione dirigenziale n.3451 del 25.06.2024 che approva l’elenco delle domande ammissibili e finanziabili relativo alla Misura 6.1 "Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori" e Misura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" (Pacchetto Giovani)- Seconda Edizione- PSR Molise 2014/2022, sono stati sottoscritti i relativi disciplinari di concessione di cui beneficeranno 14 nuovi giovani agricoltori molisani.

A favore dei giovani agricoltori come premio di insediamento relativi alla Misura 6.1 sono stati concessi finanziamenti pari ad euro 450mila euro e per la Misura 4.1 sono stati concessi finanziamenti pari a euro 861.465,12, per un totale complessivo di aiuti che ammonta a 1.311.464,12 euro.

“Un importante intervento di oltre un milione di euro- ha sottolineato l’assessore alle Politiche agricole Salvatore Micone- che mette a disposizione strumenti per incoraggiare l’attrazione dei giovani al mondo dell’agricoltura e che promuove l'occupazione, la crescita economica e sociale, l'inclusione sociale e lo sviluppo del territorio regionale, soprattutto nelle zone rurali, interne e montane che devono fare i conti il gravoso problema dello spopolamento.

Dette risorse incentivano il ricambio generazionale nell’agricoltura molisana e nel contempo favoriscono a far migliorare le performance economico – ambientali delle aziende agricole condotte dai giovani anche nell’ottica di miglioramento dei processi produttivi che tengono conto della sostenibilità economica e ambientale, della riduzione dei costi di produzione e di consumo.

Pertanto, abbiamo, con queste misure all’accompagnamento alla nascita di start-up di giovani imprenditori, offerto la possibilità concreta a 14 nuovi giovani imprenditori agricoli molisani, di età inferiore ai 41 anni, di realizzare le loro brillanti, lungimiranti ed innovative idee progettuali che daranno vita a nuove realtà ed attività agricole che, oltre a contribuire alla crescita economica e sociale regionale, saranno portatrici di energica linfa vitale per il territorio rurale e per il comparto agricolo di cui ne gioverà tutto il Molise”.