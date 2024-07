Fondi per la cassa integrazione nella pesca: «Una buona notizia, finalmente»

TERMOLI. Novità dal settore ittico, lo rivela Domenico Guidotti della Fedagripesca: «Almeno una buona notizia, il Governo ha emanato il decreto per la Cassa integrazione straordinaria per i marittimi nelle annualità 2023 e 2024, lo stanziamento è unico pari a 30 milioni di euro, sia per l’obbligatorio che per il non obbligatorio; 11 in più rispetto al 2022».

Nel Decreto della Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali viene autorizzata la corresponsione dell’indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a 30 euro in caso di sospensione dal lavoro in favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. In particolare, il decreto ha autorizzato l’indennità per un totale di 720.138 giornate indennizzabili (21.601.348,20 euro) per le misure di arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca e di 160.039 giornate indennizzabili (4.801.170 euro), per le misure di arresto temporaneo non obbligatorio delle attività della pesca.