«Zes unica del Sud fallimento totale: questo scippo alla nostra economia grida vendetta»

TERMOLI. La Zes unica del Mezzogiorno pare arrancare e sono diverse le testimonianze dal Sud che non rappresentano una situazione di grande slancio. Critica da sempre a riguardo della riforma, l'ex deputata dem Laura Venittelli aveva messo in guardia dai rischi di questo riordino, voluto dal nuovo Governo di centrodestra.

«Quando abbiamo portato nel Molise ed a Termoli la Zona Economica Speciale nel 2017 abbiamo creduto che fosse una risorsa importante per le nostre imprese, per il nostro territorio.

Personalmente ho guardato a tutte le attività che potevano rilanciare l'economia della città di Termoli con investimenti utili a produrre nuovi posti di lavoro. Ho pensato alla Zes e alla Stellantis (se ci fossero agevolazioni la Stellantis ci penserebbe due volte a ridurre la produttività dello stabilimento di Termoli), alla Zes ed al nostro Porto, alla Zes ed alle aziende che lavorano nell' indotto metalmeccanico ma anche a quelle turistiche.

Poi, chi era al governo della città, della Regione e del Cosib dal 2019 in poi ha pensato bene che i benefici delle aziende industriali di Termoli dovessero essere spalmate anche su aree non industriali, oltre la citta di Termoli e che bisognava togliere i benefici della Zes alle aree di insediamento della Stellantis e a tante altre aree con indicibili fesserie ed errori sparate ogni giorno sui giornali e social.

L'ultimo errore? La Zes di tutto il Mezzogiorno d'Italia.

Quindi le nostre risorse economiche, quelle destinate al solo Molise venivano "mischiate" con quelle di altre regioni così da creare un calderone dove i "più forti" avrebbero attinto prima e meglio di noi.

E poi è arrivato il decreto Coesione che, con tante chiacchiere, ha ridotto la Zes (motivo di orgoglio per il nostro piccolo Molise), in una cavolata unica: le imprese del Molise e in primis di Termoli avranno, se fortunati, con la Zes la "meravigliosa" detrazione fiscale del 17% dei costi sostenuti per nuovi capannoni, macchine del processo produttivo ecc. ecc. Un fallimento totale. Presidente della Regione Molise batti un colpo; assessore regionale del Molise alle Politiche industriali batti un colpo; consiglieri di maggioranza vicini a Giorgia, fatevi sentire. Questo scippo alla nostra economia grida vendetta».