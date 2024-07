Contratto di secondo livello, il Comune convoca Gtm e rappresentanze sindacali

TERMOLI. Nel project financing Gtm si attende anche il decollo della contrattazione di secondo livello e qualcosa si muove.

Lo annuncia il coordinatore regionale Stefano Marinelli «La Uiltrasporti Molise esprime soddisfazione a fronte della convenzione da parte del Comune di Termoli per le tematiche lavorative afferenti i dipendenti del Trasporto pubblico urbano. Auspichiamo che venga intrapreso un discorso costruttivo che porti alla stipula di un Contratto di lavoro aziendale che dia margini di recupero salariale alle lavoratrici ed i lavoratori della Gtm».

La convocazione riguarda la Rsa di Filt-Cgil, UilT e Faisa-Cisal. Sulla «Proposta di contrattazione per accordo – scrive il Comune - accolte le sollecitazioni pervenute dalla Uil Trasporti con nota prot. 2065/2024/SM/lt del 22/07/2024, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 23/07/2024 al n. 48448 inerenti alla problematica della mancata sottoscrizione del contratto integrativo di secondo livello con la parte datoriale, nell’assumere la responsabilità di parte attiva al fine di risolvere in maniera funzionale e positiva la controversia, si convocano in via ufficiale le rappresentanze sindacali e il datore di lavoro venerdì 26 luglio, alle 11, presso l’Ufficio, data l’importanza degli argomenti da trattare, si chiede di assicurare la partecipazione».