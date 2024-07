Siglato l'accordo tra UilTrasporti e Rieco Sud, benefici economici ai dipendenti

TERMOLI. Si chiude positivamente la vertenza promossa dalla UilTrasporti Molise alla Rieco Sud. «A fronte del verbale di accordo sindacale con la Rieco Sud scarl, nell'alveo di uno spirito collaborativo di Relazioni industriale e miglioramenti economici a tutela e sostegno dei propri associati e dei lavoratori tutti si è deciso di sospendere lo stato di agitazione intrapreso, richiedendo una sospensione della procedura di raffreddamento ed aggiornare sempre la spettabile prefettura di Campobasso nei primi giorni di settembre subito dopo l'incontro programmato in azienda», cosi Stefano Marinelli, coordinatore regionale UilTrasporti Molise».

Accordo siglato da remoto col direttore Angelo Di Campli e l’avvocato Gianluca Di Blasio, successivamente all'incontro avvenuto tra le parti il 16 maggio 2024, nel corso del quale le parti hanno ipotizzato il raggiungimento di un accordo per definire modalità alternative di erogazione dell'Erap di competenza dell'anno 2024 di 180 euro/annui da eseguirsi contestualmente al pagamento del cedolino del mese di marzo 2025. Riallacciato così un dialogo costruttivo.

Concordato che l'Erap per l'anno 2024 previsto dall'art. 2 del vigente Ccnl, nell'importo di euro 180 da erogarsi in proporzione alle effettive presenze registrate nell'anno 2024, verrà riconosciuto a tutti i lavoratori che ne faranno richiesta, ed aventi diritto, a titolo di retribuzione Fringe Benefit in buoni acquisto, integralmente netto per netto; l'azienda si rende altresì disponibile a favorire l'erogazione della quota EGR con le medesime modalità, sempre su basi volontarie; i lavoratori dovranno avanzare richiesta un mese prima del termine di erogazione, ni aderenza al presente accordo.