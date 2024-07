"Banda larga dell'inclusione" e "Passeggiate digitali": il Servizio civile 2025

BASSO MOLISE. 3.399 posizioni in 162 progetti afferenti a 47 programmi di intervento, sono questi i numeri del nuovo bando di servizio civile digitale!

Un'occasione importante che potranno cogliere anche i giovani molisani grazie ai due progetti presentati da Anpeas, “La banda larga dell’inclusione 2025” e “Passeggiate digitali 2025”, finanziati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale con risorse appositamente stanziate dal Pnrr. Il programma di intervento “SCD - Facili(t)Azioni digitali – 2025” presentato da Anpeas lo scorso 28 marzo, infatti, è risultato secondo in tutta Italia nella graduatoria definitiva degli Enti. Un ottimo risultato che premia l’associazione e il non semplice lavoro di progettazione portato avanti dal suo team tutto al femminile composto dalla Presidente Patrizia Pano, dalle dottoresse Fabiola D’Aurizio, Samantha Ciarla e Cecilia Sartori. «L’ottimo punteggio ottenuto dal nostro programma nella graduatoria provvisoria, poi confermato anche in quella definitiva, ci ha fatto ben sperare nel finanziamento dei progetti…e così è stato», commenta con soddisfazione la dottoressa Pano. Grazie al Servizio Civile Digitale, molti giovani potranno aiutare le fasce più bisognose della popolazione ad acquisire le ormai imprescindibili competenze necessarie per esercitare una piena cittadinanza digitale. Anpeas dunque è pronta a reclutare quasi cento giovani.

I futuri facilitatori digitali proseguiranno il lavoro dei volontari già presenti sul territorio e, dove non presenti, avranno il compito di attivare nuovi “punti di assistenza digitale” e realizzare sul territorio molisano un’attività di “educazione digitale” in favore di minori, anziani e stranieri. Hai tra i 18 e i 28 anni? vorresti dedicare un anno al servizio della tua comunità promuovendo valori come solidarietà, cooperazione, contribuendo ad accrescere e rafforzare le competenze digitali dei cittadini che hanno meno dimestichezza con le nuove tecnologie, la rete e i servizi online della pubblica amministrazione? Se la risposta è “sì”, allora questo è il bando giusto per te! Un momento di impegno sociale che però rappresenta una straordinaria opportunità formativa e anche occupazionale per acquisire sia soft skills sia competenze professionali vere e proprie, ottenendo anche un rimborso spese. Per candidarsi è necessario essere in possesso di credenziali Spid e inviare la domanda tramite la piattaforma DOL entro la scadenza fissata al 26 settembre 2024.