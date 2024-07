Acc guarda al futuro e festeggia i primi 4 anni a Termoli

TERMOLI. A riflettori spenti, l'Acc ha celebrato a Termoli il quarto anniversario in riva all'Adriatico.

Foto celebrative sono state diffuse sulla pagina Linkedin dell'azienda partecipata da Stellantis, Mercedes e Total.

«Festeggiamo 4 anni in riva all'Adriatico! Lunedì scorso, la costa di Termoli si è illuminata mentre la nostra squadra italiana celebrava l'anniversario dell'Acc.

Vista mozzafiato sul mare, deliziosa cucina italiana e conversazioni vivaci: tutto era pronto per una serata da cartolina! Il nostro Ceo Yann Vincent e il segretario generale Matthieu Hubert erano lì per condividere il momento e l'ormai tradizionale torta del 4° anniversario. Creare bei ricordi in squadra va di pari passo con il guardare avanti».

Un messaggio positivo, da cogliere appieno, dunque, in questa fase caratterizzata dall'incertezza dovuta al rinvio del progetto di Gigafactory a fine anno.

