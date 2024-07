Medici e infermieri reperibili oltre le norme contrattuali, «Asrem condannata al risarcimento»

CAMPOBASSO. Infermieri e medici non possono essere costretti alla reperibilità oltre le previsioni contrattuali, per questo, i giudici della Corte d’Appello del capoluogo hanno condannato l’Asrem al risarcimento del danno, per oltre 400mila euro complessivi.

Sentenza intervenuta dopo l’annullamento della Corte di Cassazione, per violazione e falsa applicazione di un istituto contrattuale.

«Questo straordinario risultato, frutto di un duro lavoro iniziato nel lontano 2012 è stato reso possibile grazie all’ottimo lavoro svolto dagli avvocati Gaetano Caterina e Ornella Mancini, che hanno assistito i lavoratori in tutti i 4 gradi di giudizio – si legge nella nota diffusa dalle parti - questa grande vittoria dei lavoratori, nata da una vertenza promossa dalla Rsa Gianluigi Angelucci, stabilisce un concetto fondamentale e cioè che il lavoratore ha diritto a giorni di riposo senza l’obbligo di recarsi sul posto di lavoro e che le Aziende non possono utilizzare la pronta disponibilità come sistema per sanare le carenze di organico. Per i lavoratori che hanno ricorso è un successo che smentisce tutti quanti, in tanti anni e nel passato non hanno vigilato per difendere gli interessi dei lavoratori ed hanno permesso all’Azienda sanitaria di fare il bello ed il cattivo tempo! Si pensi solo ad una mamma che non poteva portare i figli a scuola oppure all’asilo perché vincolata da una pronta disponibilità (altro non è che la reperibilità) e così tantissimi altri casi di un vincolo che hanno condizionato per anni questi lavoratori così come tanti altri di altri reparti.

Ora i lavoratori sono in attesa di ottenere il risarcimento del danno nella speranza che non debbano intentare un ulteriore causa per ottenere quanto spettante».