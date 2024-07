Parte la trattativa sul contratto integrativo dei dipendenti Gtm

TERMOLI. Parte la trattativa sul contratto integrativo di secondo livello per i dipendenti Gtm. Come riferiscono nella nota congiunta, Filt-Cgil, UilTrasporti e Faisa-Cisal, «L’incontro era stato richiesto dalle organizzazioni sindacali in merito alla possibilità di redigere un contratto di secondo livello con l’azienda che gestisce l’appalto alla quale le maestranze chiedono da tempo di sedersi al tavolo per aprire una discussione afferente alla questione e durante gli interventi è stato anche evidenziato dove reperire le risorse per l’accordo.

L’azienda dopo ampia discussione ha aperto ad un tavolo di trattative chiedendo ai sindacati di formulare una proposta attraverso una piattaforma che dovrà esser fatta pervenire in tempi celeri. Il municipio di Termoli nella persona del sindaco, al quale vanno i nostri ringraziamenti per aver voluto quest’incontro, ha precisato che il ruolo della politica cittadina non si limita a quello di semplice arbitro della diatriba ma di parte in causa delle questioni che afferiscono lavoratori ed utenza e il municipio supervisionerà l’intero iter della trattativa.

La delegazione municipale ha inoltre tenuto a sottolineare che Termoli si candida ad essere una città che fa della mobilità sostenibile uno dei propri punti di forza e verrà posta la massima attenzione sul materiale rotabile aziendale. le organizzazioni sindacali presenteranno la piattaforma entro il mese di agosto e le parti si torneranno ad incontrarsi agli inizi di settembre in un incontro che ci si aspetta essere quello definitivo per la stipula di un accordo di secondo livello».