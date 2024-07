Test di ammissione a Medicina e Chirurgia: martedì 30 luglio la seconda data

CAMPOBASSO. UniMol pronta di nuovo ad accogliere candidate/i e famiglie in occasione del test di ammissione per accedere al primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – a.a. 2024/2025 – attivato presso il Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “V. Tiberio”.

L’appuntamento è domani, martedì, 30 luglio 2024, con gli aspiranti medici convocati alle ore 10.30 - per l’avvio delle procedure di identificazione - nell’area del Campus universitario di Vazzieri a Campobasso. Come nelle precedenti tornate concorsuali, la prova si terrà ancora una volta presso il Terzo Edificio Polifunzionale (sede del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti) in Via F. de Sanctis.

Da sempre, la giornata del test rappresenta un momento particolarmente sentito e significativo che coinvolge, reciprocamente, giovani e famiglie. Tutti accomunati dall’idea di una speranza e di un futuro che inizia a prendere forma con il primo ed essenziale punto di snodo: quello del test di ammissione per accedere a Medicina e Chirurgia.

Per accompagnare giovani e famiglie durante questa "giornata particolare", UniMol ha provveduto ad allestire appositi stand per garantire l’accoglienza anche alle famiglie e agli eventuali accompagnatori; al primo piano del II Edificio Polifunzionale (Dipartimento di Economia) è fruibile per tutti il punto di ristoro con servizio bar, ci sarà, in via precauzionale, un servizio di assistenza sanitaria, e saranno anche destinate apposite aree per il parcheggio con collegamento pedonale tra edifici universitari. Sarà reso utilizzabile, per ogni altra necessità, anche lo spazio adibito ad elisuperficie.

Alle ore 13.00, così come in tutte le sedi universitarie italiane, inizierà la prova. 100 (cento) i minuti a disposizione per rispondere a 60 domande a risposta multipla. 175 i posti per l'Università degli Studi del Molise.

E tra aspettative, ansie, speranze l'augurio e il caloroso in bocca a lupo alle candidate, ai candidati e alle famiglie da UniMol!