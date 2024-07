Chiuso dopo 9 anni il fallimento dello Zuccherificio, società cancellata dal registro delle imprese

TERMOLI. Lo Zuccherificio del Molise Spa cancellato dal registro delle imprese. Finisce così la storia di un presidio industriale che ha fatto la storia.

Fu il primo insediamento industriale nel nucleo, voluto fortemente dall’onorevole Girolamo La Penna, primo seme dello sviluppo socio-economico nel basso Molise. A nove anni dalla dichiarazione di fallimento, lo scorso 18 luglio, il Tribunale ordinario, riunito in camera di consiglio nelle persone di Michele Russo presidente relatore, Stefania Vacca giudice e Giuliana Bartolomei giudice ha emesso il decreto relativo al procedimento n. 10/2015; «letta l’istanza avanzata dal Curatore, diretta ad ottenere la dichiarazione della chiusura del Fallimento di Zuccherificio del Molise S.P.A. per avvenuta ripartizione dell’attivo ed esaminata la relativa documentazione; rilevato che, sussistendo la condizione anzidetta, deve dichiararsi la chiusura del fallimento, a norma dell’art. 118, n. 3), L.F.; visti gli artt. 118, n. 3), e 119 L.F., dichiara la chiusura del fallimento di Zuccherificio del Molise Spa, per avvenuta ripartizione dell’attivo; dispone la cancellazione della società fallita dal Registro delle Imprese».