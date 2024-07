Il servizio civile per l’ambiente e la transizione digitale

GUGLIONESI. L’Associazione InFormare si conferma essere una piccola stella nella galassia del Servizio Civile Universale potendo competere con successo con le grandi realtà nazionali del settore (ARCI, Caritas, CRI, ecc.).

Oltre al bando ordinario annuale InFormare ha ottenuto il finanziamento di due progetti di Servizio Civile Digitale per quaranta operatori volontari e di tre progetti di Servizio Civile Ambientale per n. dodici operatori volontari.

A tutto ciò va segnalato che InFormare è l’unico Ente regionale che ha in corso un progetto di Servizio Civile all’estero: “Arbereshe ….. nel sangue” che vede impegnati quattro operatori volontari che il prossimo 10 agosto partiranno alla volta di Tirana per essere ospitati per dieci mesi presso un’Associazione locale la cui mission è la promozione della donazione gratuita del sangue in una Nazione che soffre per tale problematica.

L’Associazione sin dalla sua nascita persegue l’obiettivo strategico della promozione di una “cultura del servizio civile” aperta ai cambiamenti e capace di accogliere nuove sfide nella complessità del presente, convinta che il servizio civile rappresenta non solo un’esperienza formativa, ma anche un percorso professionalizzate per molti giovani al primo approccio al mercato del lavoro.

L’altro aspetto da rimarcare è che InFormare si sforza di dar voce ai vari territori, alle piccole realtà associative locali con progetti che nascono dai concreti bisogni dei vari contesti sociali cui dare un fattivo contributo attraverso l’opera dei giovani mossi dalla volontà di “difendere la Patria in modo non violento e non armato” nello spirito fondativo del Servizio Civile.

La cifra di questa attività non è tanto nei numeri dei posti complessivi messi a bando, quanto nell’articolazione delle aree di interesse dei progetti approvati: Ambiente e Digitale sono due sfide che le comunità locali sono chiamate ad affrontare cui il servizio civile può dare un contribuito fattivo anche in termini di acquisizione di una migliore cittadinanza attiva da parte dei giovani impegnati.

Tutti i progetti prevedono la misura aggiuntiva di un periodo di tutoraggio negli ultimi tre mesi di durata del progetto finalizzata a fornire agli operatori volontari, attraverso un percorso di orientamento al lavoro, strumenti e informazioni utili per progettare il proprio futuro formativo/professionale al termine del servizio civile e il rilascio della certificazione delle competenze ai sensi del d.lgs. 13/2013 dalla Università agli Studi della Basilicata.

Infine i progetti da realizzare riguardano le sedi attuative ubicate nei seguenti comuni: Guglionesi, Termoli, Campomarino, Ururi, Montenero di Bisaccia, Portocannone, San Martino in Pensilis, Pietrabbondante, Pescopennataro, Mafalda e San Felice del Molise.

E allora se “Scegli il servizio civile per te e per gli altri” hai tempo di decidere sino alle ore 14 del 26 settembre ’24 consultando anche il sito https://assinformare.org dove trovare le opportunità sopra descritte.

Per ulteriori informazioni occorre scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: info@assinformare.org oppure telefonare al seguente numero di cellulare: 338 858 1337.