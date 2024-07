Stellantis: motori Fire fermi fino a metà settembre

TERMOLI. Si prolunga il periodo di crisi produttiva allo stabilimento Stellantis, che nemmeno alla ripresa dopo le lunghe ferie estive tornerà a regime.

L'azienda ha comunicato che per l’unità produttiva Motori dello stabilimento di Termoli di Stellantis Europe S.p.A. deve procedere alla sospensione dell’attività lavorativa del personale addetto e collegato al flusso produttivo del Motori FIRE (montaggi e lavorazioni) con richiesta di intervento del trattamento ordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori sospesi, nel periodo dal 26 agosto al 15 settembre 2024.

Ricordiamo che in tale periodo di sospensione dell’attività sopraindicato o in parte di esso, potrà essere comandato al lavoro il personale necessario in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive.