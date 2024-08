Gigafactory Acc e futuro Stellantis: sindacati incontrano Roberti e Di Lucente

TERMOLI. Convocato stamani, alle 10.30, alla Regione Molise, l’incontro tra il governatore Francesco Roberti e il suo vice e assessore alle Attività produttive coi sindacati metalmeccanici, che inviarono l’istanza per un summit urgente lo scorso 23 luglio, dopo che due settimane prima c’era stata l’assemblea nazionale al Cosib disertata proprio dagli amministratori di Palazzo Vitale. Le delegazioni di Fim, Uil, Fiom, Fismic e Ugl metalmeccanici sono chiamate a salire alla sala Giunta alle 10.30. Martedì 9 luglio scorso, la Regione Molise, non intervenendo al Cosib per impegni concomitanti, invitò i rappresentanti sindacali metalmeccanici a promuovere un incontro in Regione, istanza formalizzata a due settimane dall'assemblea pubblica organizzata nell'auditorium dell’ente consortile, e rivolta al presidente della Giunta regionale e all'assessore alle Attività produttive, Andrea Di Lucente.

La richiesta di incontro sul tema della futura Gigafactory di Acc, che dovrebbe sorgere nell'attuale perimetro dello stabilimento Stellantis di Termoli, reca questa dicitura: «Le segreterie territoriali delle scriventi organizzazioni sindacali, Fim–Uilm–Fiom–Fismic–Uglm, tenuto conto delle criticità dovute dagli effetti della transizione all’elettrico e delle difficoltà che il tessuto industriale metalmeccanico legato al settore automotive dell’intera regione sta attraversando, e visto soprattutto le preoccupazioni di migliaia di cittadini, lavoratrici e lavoratori che quotidianamente rappresentiamo, in merito alle ultime dichiarazioni in sede ministeriale da parte dei vertici di Acc, con la possibilità che la più grande occasione italiana di riconversione, ovvero la realizzazione da parte di Acc stessa della terza Gigafactory europea, possa davvero essere rimessa in discussione, siamo a chiederVi incontro per esser meglio informati sui i contenuti discussi in sede ministeriale in merito alla recente convocazione della Regione Molise presso il Mimit di Roma da parte del Ministro Urso, proprio sul tema Stellantis e Gigafactory».