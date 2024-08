Poste Italiane semplifica l’accesso ai servizi di residenti e turisti in vacanza in Molise

TERMOLI. Poste Italiane semplifica l’accesso ai servizi di residenti e turisti in vacanza in Molise.

Con le App Poste Italiane, BancoPosta e Postepay e il sito www.poste.it , infatti, è possibile effettuare “da remoto” moltissimi dei servizi tradizionalmente erogati a sportello, senza bisogno di recarsi fisicamente all’ufficio postale, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

Ad esempio, si possono pagare varie tipologie di bollettini postali con un semplice click (compreso MAV, pagoPA, multe automobilistiche e pagamento bollo auto e moto bollettini), monitorare spedizioni di corrispondenza e pacchi, inviare raccomandate e telegrammi, effettuare pagamenti e bonifici, pagare in modo innovativo presso i negozi, monitorare le proprie spese, trasferire denaro.

Anche gli 81 ATM Postamat del Molise, disponibili sette giorni su sette, possono essere considerati come canali complementari all’ufficio postale e non solo per i prelievi di contante. Questi dispositivi automatici, infatti, consentono il pagamento di bollettini di conto corrente premarcati, le ricariche telefoniche e le carte Postepay, operazioni informative quali l’estratto conto, il saldo e la lista movimenti. Tra le novità, con la nuova funzionalità “cardless”, i prelievi presso tutti gli ATM Postamat del territorio si possono fare utilizzando lo smartphone al posto della carta.

Per chi invece preferisce recarsi direttamente nell’ufficio postale, l’azienda ricorda che è possibile ottenere il ticket elettronico prenotandolo a distanza sul sito www.poste.it o tramite l’app “Ufficio Postale”. Per farlo è sufficiente cliccare su “Cerca ufficio e prenota”, scegliere il servizio richiesto, inserire la località desiderata, individuare l’ufficio postale abilitato di interesse, cliccare sul tasto “Prenota”, scegliere data e ora e cliccare sul tasto “conferma”. Una volta ottenuto il ticket, sarà sufficiente recarsi nella sede di Poste Italiane precedentemente individuata e svolgere l’operazione prescelta. In Molise il servizio è abilitato in 26 uffici postali.

Molto utile, in particolare per chi è in vacanza, anche l’app “Ufficio Postale” che, oltre a essere abilitata per molti dei servizi postali fruibili “da remoto”, permette di individuare gli uffici postali più vicini grazie alla mappa interattiva, verificarne gli orari di apertura e la disponibilità del wi-fi gratuito, cercare gli ATM Postamat più vicini per il prelievo automatico di contante.