Base Balneare non chiuderà gli ombrelloni, D'Andrea: «Apprezziamo l'impegno del Governo»

TERMOLI. Aderente e portavoce molisano di Base Balneare, Pietro D’Andrea, titolare del lido “la Vela”, sul litorale Nord di Termoli, si dissocia dalla protesta lanciata proprio dalla Fiba e dal Sib-Confcommercio, che chiuderanno due ore dalle 7.30 alle 9.30 gli ombrelloni venerdì mattina. «Il nostro è un punto di vista diverso, noi diamo piena fiducia a questo governo perché è l'unico governo che ha fatto il tavolo tecnico per affrontare l'argomento e ha presentato in Europa la mappatura della costa. Uno sciopero quello delle due sigle in cui non siamo stati nemmeno interpellati, come sempre succede.

Noi non condividiamo proprio il concetto alla base della protesta, perché noi abbiamo piena fiducia in questo governo, proprio per il fatto che è stato l'unico governo che ha messo in moto tutti i suoi ministeri per poter adempiere alla richiesta fatta dall’Unione Europea, quindi stiamo parlando della Corte di Giustizia dove ha detto verificate la mappatura e la capacità delle Coste Italiane di dimostrare se c’era la scarsità di risorsa. Al di là di questo c'è anche il principio che noi come concessionari facciamo un servizio pubblico, quindi come si può durante il percorso, diciamo di questi mesi estivi interrompere questo servizio pubblico perché ci sono delle rivendicazioni da fare. Non condividiamo gli indennizzi e ciò che loro stanno richiedendo come Legge Meloni, in quanto noi vogliamo invece la corretta applicazione della direttiva servizi tramite la verifica delle coste, se c'è o non c'è scarsità di risorse.

Noi offriamo un servizio pubblico sul demanio, quindi non possiamo minimamente dare disturbo, diciamo, ai clienti o i cittadini, che vogliono usufruire del mare».