Federpesca: bene la nomina del nuovo commissario straordinario per il granchio blu

ROMA. “Bene la nomina del Commissario Straordinario per il Granchio Blu, l’ex prefetto Enrico Caterino. Una figura fondamentale per affrontare con decisione la problematica che affligge il settore ittico nel nord est del Paese e che ha provocato danni irreparabili a imprese e lavoratori. Come Federpesca, siamo a disposizione fin da subito per collaborare e lavorare per un dialogo costruttivo e soluzioni efficienti.” ha dichiarato in una nota la Direttrice di Federpesca, Francesca Biondo, a seguito della conferenza stampa di presentazione del Commissario straordinario per l'emergenza del granchio blu che si è tenuta nella mattina del 6 agosto presso palazzo Chigi.

“Importante prevedere tempestivamente ulteriori strumenti e risorse per sostenere i pescatori e acquacoltori nella fase di cattura e smaltimento della specie e in quella di semina negli impianti di mitili. Fondamentale allo stesso tempo lavorare per costruire una filiera commerciale di trasformazione del prodotto in grado di svilupparsi e competere nel mercato.” – ha così continuato la Direttrice Biondo.

Alla conferenza stampa presenti, oltre al nuovo Commissario straordinario, il Ministro Masaf Francesco Lollobrigida e il Ministro Mase Gilberto Picchetto Fratin. Il Ministro Lollobrigida ha sottolineato l’importanza della collaborazione costante con il Mase nel far fronte a questa emergenza, grazie ad un’azione congiunta e a una grande sintonia che i due ministeri hanno raggiunto per applicare la regola del dialogo costante. Il Ministro ha inoltre evidenziato come il Commissario Caterino, ex prefetto di Rovigo e Ravenna, sia una persona adatta a questo ruolo che ha in sé il valore dell'efficienza, capace di operare in situazioni complesse e che conosce bene il territorio.

Il Commissario straordinario Caterino comunica il suo massimo impegno per venire incontro alle aspettative su questa nomina, oltre a volersi confrontare fin da subito con associazioni di categoria, enti di ricerca e organizzare incontri sui territori. Obiettivo condiviso durante la conferenza stampa quello di affrontare l’emergenza attraverso un piano strategico, per ridurre la problematica ed evitare che possa diffondersi in altre aree italiane. Allo stesso tempo, lavorare per creare opportunità di rafforzamento della filiera ittica, trasformazione e commercializzazione.

In conclusione, il Ministro Lollobrigida ribadisce la proposta di creare una cabina di regia europea che preveda strategie comuni per affrontare le emergenze che colpiscono i settori produttivi, in modo tale da andare oltre a quelli che sono i confini geografici per trovare soluzioni condivise a livello europeo.