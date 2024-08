«Stellantis, Acc e Governo assicurino un futuro a Termoli»

TERMOLI. Alla vigilia del vertice al Mimit, i sindacati metalmeccanici lanciano il proprio manifesto, congiuntamente al Governatore Roberti e all'assessore Andrea Di Lucente.

«Si è tenuto venerdì 2 agosto presso la sede della giunta regionale del Molise, l’incontro con il presidente Roberti e l’assessore alle attività produttive Di lucente. Un confronto utile a definire un percorso unitario tra istituzioni e sindacati in merito ad uno dei più grandi investimenti industriale italiano, la realizzazione della Gigafactory di Termoli. In vista della prossima riunione al MIMIT del tavolo automotive Stellantis ed ANFIA del 7 agosto il presidente F.Roberti, anche lui preoccupato per l’evolversi della situazione, ha ribadito di aver fatto tutto quanto necessario per velocizzare le autorizzazioni al fine di agevolare la realizzazione del progetto ACC. Favorirà il dialogo con il ministro Urso affinché Stellantis continui la produzione nel sito termolese e che possa partire nel nostro territorio il progetto di ricerca e sviluppo delle nuove batterie. Come Regione Molise e Organizzazioni Sindacali lavoreremo assieme affinché Stellantis si assuma le proprie responsabilità e come principale socio e cliente di ACC decida di rivedere i propri piani industriali e di produzioni, chiederemo che Termoli torni ad essere Strategica per la fornitura dei propri motori che dovranno avere più piattaforme e modelli da carrozzare, ed in aggiunta, vista la disponibilità di fondi pubblici da destinare al comparto automotive assegnare all’attuale fabbrica di meccaniche di Termoli nuovi motori in grado di salvaguardare l’occupazione nei prossimi anni, giacché nel migliore dei casi avremo bisogno di un lasso di tempo più lungo per la conversione verso la produzione di batterie. Senza dimenticare l’impatto negativo che una perdita di ulteriori produzioni possa portare alla già critica situazione dell’indotto industriale di tutta la regione. Crediamo che si debba intervenire tempestivamente, vanno colte le occasioni di utilizzare nel più breve tempo possibile le risorse messe a disposizione dall’Italia e dall’Europa per realizzare nel breve futuro il nuovo impianto per la produzione di batterie. Sono da salvaguardare i 350 milioni di euro stanziati per il progetto della gigafactory e sono da affrontare alcuni temi di fondo come le condizionalità e le dovute garanzie sociali e la competitività italiana a iniziare dal costo dell’energia. Inoltre, abbiamo bisogno di garantire ammortizzatori sociali adeguati, vista la complessità e la tempistica della transizione ecologica. Siamo in una fase decisiva delle ricollocazioni produttive, anche a causa delle drammatiche vicende che stanno sconvolgendo il quadro internazionale, e dunque l’Italia deve giocare ad armi pari con le altre potenze industriali.

Dobbiamo tutelare, tutti assieme, il più grande impianto motoristico italiano di Stellantis, anche se ridotto negli anni, con i suoi circa 2000 occupati rappresenta una eccellenza della meccanica del settore automotive, e così, garantire un futuro a tutti i lavoratori attualmente occupati. Porteremo queste istanze al governo in vista dei prossimi incontri del tavolo automotive e ci rincontreremo per un aggiornamento nella prima decade del mese di settembre, pronti comunque ad iniziative a tutela e difesa del territorio», quanto messo nero su bianco dal presidente della Regione Molise, l’assessore alle attività produttive le Organizzazioni Sindacali di Cgil, Cisl e Uil e le segreterie territoriali di Fim-Fiom-Uilm-Fismic-UglM.