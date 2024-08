Vertice al Mimit, «Stellantis disponibile a dialogare per aggiornare i piani»

TERMOLI. Attesa per l'esito del vertice convocato oggi al Mimit dal ministro Adolfo Urso, con la Regione e le parti sociali, sullo stabilimento Stellantis di Termoli e il progetto di Gigafactory.

In merito, un lancio dell'agenzia Il Sole 24 Ore Radiocor, riporta che: «Azienda disponibile a dialogo per riaggiornare piani. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha inviato un documento al Gruppo Stellantis rispetto al rallentamento dell'investimento su Termoli - dove la Acc deve realizzare una Gigafactory - e sulla situazione dei siti produttivi italiani».

Stellantis si sarebbe resa disponibile a riaprire l'interlocuzione dopo la pausa estiva per riaggiornare il piano industriale anche alla luce dei nuovi scenari e politiche europei sul settore auto.

Se così fosse, si tratterebbe solo di un ulteriore passaggio interlocutorio.