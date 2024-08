«Ritarderemo l'apertura degli ombrelloni per manifestare il nostro disagio»

Il presidente del Sib-Confcommercio Antonio Capacchione sulla protesta di venerdì 9 agosto

TERMOLI. Quasi una lettera accorata, quella che il Sib-Confcommercio rivolge ai clienti degli stabilimenti balneari associati, in vista della protesta di domani, venerdì 9 agosto, quando gli ombrelloni verranno aperti solo alle 9.30. «Caro ospite, gentile frequentatore delle nostre spiagge.

Noi balneari abbiamo deciso di confermare lo stato di agitazione della categoria con una prima giornata di sensibilizzazione. Siamo costretti a protestare per salvaguardare le nostre aziende e, con esse, la balneazione attrezzata italiana che costituisce un modello di successo che il mondo ci invidia. Tutto ciò rischia di essere mortificato dall’assenza di un provvedimento legislativo chiarificatore che salvaguardi la balneazione attrezzata italiana tutelando il lavoro e le aziende di chi ha avuto il solo torto di aver creduto nelle leggi dello Stato. Cercheremo di manifestare il nostro dissenso in forme e con modalità che possano arrecare il minor disagio possibile a voi, nostri graditi ospiti.

Potremmo incrociare le braccia ma, al momento, manifestiamo il nostro disagio ritardando l'apertura degli ombrelloni alle ore 9.30. Chiediamo comprensione solidarietà e magari suggerimenti di quanti vivono, da vicino, le giornate del nostro lavoro», le parole di Antonio Capacchione, impresse anche nel manifesto che conferma l’iniziativa.

Dobbiamo agire con una diversa forma di protesta, questa volta con la chiusura degli ombrelloni soltanto per un'ora (anche se ne erano state annunciate due in precedenza, ma sempre fino alle 9.30) perché non vogliamo creare disagio i nostri clienti e ci aspettiamo tutt'ora una legge di riforma prima della chiusura del Parlamento, ma purtroppo non ci sono segnali da parte del Governo e quindi dobbiamo iniziare un'altra serie di proteste per chiedere che venga rispettato il nostro diritto alla tutela delle nostre aziende che da quattordici anni sono in balia del mare. In quanto numerosi governi che sono passati in questo lungo arco di anni non hanno non hanno fatto nulla per noi, siamo tuttora fiduciosi che questo governo voglia mantenere le proprie promesse fatte prima della campagna durante la campagna e dopo le elezioni a presidente della premier Meloni», le dichiarazioni di Nico Venditti.