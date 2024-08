Regione Molise al tavolo automotive: «Chiesta doppia assunzione di responsabilità a Stellantis»

TERMOLI. Molise presente col vicepresidente della Regione Molise, Andrea Di Lucente, all’attesissimo summit sull’automotive convocato ieri al Mimit, dal ministro Adolfo Urso. Tra i temi in discussione, proprio la sorte dello stabilimento di Termoli e la Gigafactory di Acc, al momento congelata. Come ha riferito proprio l’assessore alle Attività produttive, «Ieri al tavolo presso il Mimit, alla presenza del ministro Urso e alle regioni dell’automotive, abbiamo rappresentato la situazione particolarissima del Molise. Ho ricordato che per la zona di Termoli abbiamo chiesto un aumento della produzione dei motori endotermici e, allo stesso tempo, anche di costruire un nuovo percorso per la transizione green legata ad Acc.

A Stellantis chiediamo la doppia assunzione di responsabilità: tutela dello stabilimento termolese con una seconda linea produttiva in attesa che si chiarisca la questione Gigafactory; dall’altro, in virtù del suo essere socio e anche maggiore acquirente delle batterie di Acc, che chiarisca quanto strategico sia il futuro stabilimento molisano. La Regione sta facendo tutto il necessario per agevolare l’investimento, semplificando le procedure e costruendo un sistema di sviluppo che vada dalla creazione di nuovi servizi alla rimodulazione dell’offerta formativa. Il sostegno alla crescita economica è massimo, ora deve essere Stellantis a chiarire i futuri piani»