«Dal 1° luglio 2025 nuova bolletta energia e gas», accolti i suggerimenti di Adoc

CAMPOBASSO. In una fase in cui i prezzi dell’energia continuano a essere altissimi e fuori controllo, l’associazione dei consumatori Adoc giudica positivamente la notizia che Arera ha ufficializzato sul debutto della nuova bolletta.

La nuova bolletta di luce e gas che debutterà dal primo luglio 2025 consentirà a tutti i consumatori di poter comparare le offerte dei vari gestori che sono sempre più numerose, spesso confuse e non realizzabili.

Inoltre, la distinzione tra le diverse quote dei consumi e la separazione delle differenti voci di spesa, riferiti anche alla quantità dei consumi, renderà il consumatore più responsabile e in condizione di conoscere meglio la gestione dei propri consumi.

La delibera introduce una revisione organica delle informazioni indicate nella bolletta e della loro organizzazione, estendendola poi alla totalità dei clienti finali connessi in bassa tensione (domestici, condomini, piccole e medie imprese etc.).

Finalmente dopo una lunga consultazione sono stati i suggerimenti anche di Adoc, insieme a quelli di altre associazioni dei consumatori, a contribuire rendere, in futuro, la bolletta trasparente, chiara e semplificata.