Carta solidale per beni di prima necessità: pubblico l'avviso dal Comune di Termoli

TERMOLI. L’assessore alle Politiche Sociali Mariella Vaino comunica che sul sito dell’Ente è stato pubblicato un avviso, a firma del dirigente Marcello Vecchiarelli, per la carta solidale che prevede l’acquisto di beni di prima necessità.

Il contributo economico prevede, per nucleo familiare, un importo complessivo di 500 euro erogato attraverso carte elettroniche di pagamento ricaricabili che saranno messe a disposizione da Poste spa.

Per il 2024 al Comune di Termoli sono state assegnate 757 carte solidali che verranno consegnate, secondo modalità indicate nell’avviso, agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati. Il primo pagamento deve essere effettuato entro il prossimo 16 dicembre.

La misura, come da decreto ministeriale è destinata ai nuclei familiari residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del Decreto:

Iscrizione di tutti i componenti dell’Anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale)

Titolarità di una certificazione Isee ordinario, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05/12/2013 n.159, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15mila euro annui.

L’Ufficio dei Servizi Sociali sta effettuando le verifiche necessarie e al termine dell’istruttoria sarà pubblicato sul sito del Comune di Termoli l’elenco dei beneficiari con ulteriori informazioni per il ritiro della card presso gli Uffici Postali. Chi è già in possesso della card in quanto già beneficiario della precedente edizione non deve ritirare una nuova card ma dovrà utilizzare la stessa carta che verrà ricaricata non prima del prossimo mese di settembre.

Per tutte le informazioni è possibile consultare il Decreto Carta Solidale 2024 e la pagina web ministeriale https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21665

Tutti i requisiti e l’avviso sono consultabili in allegato.