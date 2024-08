«Nuovo vertice alla Zes del Mezzogiorno e fondi raddoppiati, c'è speranza»

ROMA. Il Consiglio dei Ministri di mercoledì scorso è intervenuto su istanza del ministro Raffaele Fitto per ridare slancio alla Zes unica del Sud.

“Il cambio al vertice della Zes unica del Mezzogiorno e il raddoppio della dotazione finanziaria da destinare alle imprese potrà dare una concreta spinta in avanti alla promozione dello strumento e alla crescita economica dei territori”. Così Gennaro Scognamiglio, presidente dell'Unci AgroAlimentare.

“La nomina di Giosi Romano – prosegue il rappresentante dell'associazione di settore del mondo cooperativistico –, quale coordinatore della zona economica speciale, è un fatto positivo, che in tempi ragionevoli potrà dare i suoi frutti. L'esperienza maturata sul campo in veste di presidente del Consorzio per l’Area di sviluppo industriale della provincia di Napoli e di presidente della Cise, la Confederazione Italiana per lo Sviluppo economico, il lavoro svolto come commissario della Zes Campania, le competenze professionali e la conoscenza delle realtà amministrative di Romano sono sicuramente un bagaglio utile e importante per affrontare la sfida che ci troviamo davanti, affinché la Zes unica decolli e produca risultati concreti, attivando un processo di sviluppo, con consistenti ricadute occupazionali, nelle regioni meridionali.

L'attuazione del Piano strategico recentemente approvato richiede una conoscenza delle dinamiche produttive e delle esigenze delle attività che decidono di investire, senza eccessivi appesantimenti burocratici. A questo proposito, non possiamo che esprimere soddisfazione per l'incremento delle risorse disponibili per le agevolazioni destinate alle imprese, in termini di credito di imposta, passate da 1,6 miliardi ad oltre 3,2 miliardi di euro, deciso dal ministro per gli Affari europei, la coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, che è prontamente corso ai ripari, dopo aver constatato l'insufficienza dei fondi, rispetto alle numerose richieste giunte dagli operatori, che così potranno essere accolte”.

“Da parte nostra – conclude Scognamiglio – auspichiamo un perfezionamento e un rafforzamento dell'impianto della Zes, puntando ad esempio sulla semplificazione delle procedure dell'accesso al credito e una messa a sistema del credito di imposta, come leva per gli investimenti privati”.

IL PROVVEDIMENTO

Il Consiglio dei ministri ha approvato l'incremento da 1,6 miliardi di euro a oltre 3,2 miliardi l’entità delle risorse disponibili per il riconoscimento del credito d’imposta per gli investimenti realizzati nella ZES unica del Mezzogiorno dal 1° gennaio 2024 fino al 15 novembre 2024.

Si tratta di uno stanziamento di cinque volte superiore a quello previsto negli anni dal 2016 al 2020 (pari a 617 milioni di euro annui) per il riconoscimento del credito di imposta Sud (misura agevolativa istituita con la legge di bilancio 2016 e sostituita, a partire dal 1° gennaio 2024, dal credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica) e di tre volte superiore a quello previsto negli anni 2021 e 2022 (pari a 1.053,9 milioni di euro) e nell’anno 2023 (pari a 1.467 milioni di euro, di cui solo 1,3 miliardi di euro effettivamente utilizzati).

Oltre ai 3,2 miliardi di euro immediatamente disponibili, il provvedimento prevede che possano essere utilizzate le risorse dei programmi nazionali e regionali, finanziati con le risorse della politica di coesione europea 2021 – 2027, relativi alla competitività delle PMI. Si tratta di programmi che hanno una dotazione finanziaria complessiva di circa 4,2 miliardi di euro e che, al netto degli impegni già assunti e dei vincoli specifici di destinazione già previsti, possono essere utilmente impiegati, nel rispetto delle relative condizionalità, anche per sostenere gli investimenti agevolati con il credito di imposta.

Ai fini della fruizione del credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica, si richiede agli operatori economici di inviare all’Agenzia delle entrate entro il termine ultimo del 2 dicembre 2024 una dichiarazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro la data del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella dichiarazione preventiva trasmessa alla medesima Agenzia nel periodo compreso tra il 12 giugno e il 12 luglio 2024

Con apposito provvedimento, adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate entro la data del 12 dicembre 2024, verrà determinata l’entità del credito di imposta effettivamente utilizzabile dagli operatori economici. L’entità del credito di imposta verrà calcolata sulla base degli investimenti concretamente realizzati ed indicati nelle comunicazioni integrative e non già, come avvenuto con il provvedimento adottato lo scorso 22 luglio e da ritenersi definitivamente superato con il provvedimento legislativo oggi approvato dal Consiglio dei ministri, sulla base di mere intenzioni di investimenti.

A tale ultimo riguardo, è opportuno evidenziare che la verifica delle oltre 16.000 dichiarazioni preventive inviate dall’Agenzia delle entrate ha fatto emergere che, a fronte degli oltre 9,4 miliardi di euro di crediti di imposta esposti, meno del 2% di detti crediti (pari a circa 167 milioni di euro) si riferisce ad investimenti già realizzati alla data di invio delle citate dichiarazioni preventive.

Nei giorni scorsi, abbiamo assistito a polemiche del tutto strumentali che valorizzavano il numero delle proposte di investimento, senza alcuna verifica in ordine alla possibilità delle stesse di tradursi in investimenti concreti. Con l’odierno intervento normativo, il Governo dimostra, ancora una volta, il proprio costante impegno per lo sviluppo e la competitività del tessuto economico – produttivo delle regioni del Mezzogiorno attraverso iniziative di sostegno che, nel mettere in campo risorse economiche di gran lunga superiori a quelle previste dai precedenti Esecutivi, forniscono risposte certe e chiare al sistema delle imprese.