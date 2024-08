Massiccia adesione e solidarietà dai bagnanti, fa breccia la protesta degli "ombrelloni chiusi"

Protesta degli stabilimenti balneari, il commento del presidente del Sib Nico Venditti

TERMOLI. «Adesione massima allo sciopero dei balneari, ombrelloni chiusi fino alle 9.30».





Con questa affermazione, il presidente del Sib-Confcommercio Molise, Domenico Venditti, ha commentato l'esito della protesta di questa mattina, con due ore di chiusura dei lidi, contro l'inerzia del Governo sulla vertenza Bolkestein, promesse elettorali che ancora devono essere mantenute appieno.





Lo ricordiamo, la stessa premier, Giorgia Meloni, il 31 agosto 2022, proprio nel lido "La Lampara" ebbe a impegnarsi per la categoria.





Ma oltre alla partecipazione dei titolari degli stabilimenti, scendendo in spiaggia, abbiamo raccolto la solidarietà dei bagnanti, per nulla infastiditi dall'apertura tardiva odierna, ma preoccupati per il futuro, poiché non vogliono che cambi nulla, rispetto alle attuali gestioni e c'è chi teme l'arrivo di imprenditori stranieri, slegati al territorio e al suo culto dell'accoglienza turistica.