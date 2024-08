Scopri un nuovo modo di vendere casa con Celestino Sale

Ci sono diversi modi per vendere una casa velocemente e ad un prezzo più alto. Dobbiamo ragionare sul target che vogliamo raggiungere: un investitore guarda solo i numeri, mentre un privato compra un’emozione.

Il marketing immobiliare può sembrare qualcosa fuori dalla nostra concezione: perché la logica che può venire in mente è “basta scegliere il prezzo giusto, mettere la casa sul mercato e si venderà da sola”.

OGGI NON È PIÙ COSÌ. Tutte le settimane escono immobili nuovi sul mercato. La concorrenza è elevatissima!

Il marketing immobiliare non è solo fare belle foto. È la presentazione dell’annuncio, Home staging, foto render 3D, computo metrico ecc.

Se non catturiamo subito l’attenzione, il cliente passerà all’annuncio successivo piuttosto che alzare il telefono e chiedere un appuntamento con l’agente immobiliare.

CONTROLLO DOCUMENTALE

Prima ancora di iniziare a fotografare la casa, prima di far volare il drone e prima di mandare in stampa i 1.000 volantini, mi occupo di verificare tutta la documentazione ad esso riguardante.

Raccolgo tutti i documenti necessaria, ad esempio l’atto di provenienza, le visure catastali, le planimetrie, etc.…, in modo da capire immediatamente se la casa può essere interessata o meno da qualche “patologia”.

FOTOGRAFIA PROFESSIONALE

Fotografie di alta qualità, scattate da fotografi specializzati in arredamento d’interno, garantiscono che tutti i dettagli della tua casa siamo mostrati e valorizzati magnificamente!

VIDEO TOUT A 360° E RIPRESE AEREE CON IL DRONE

Entrare in modo realistico all’interno della casa attraverso lo schermo del pc o dello smartphone, ci permette di primeggiare rispetto alla concorrenza e di rappresentare la proprietà con un impressionante esperienza visiva e di descrivere tutte le caratteristiche interne. Inoltre, grazie alle riprese aeree, siamo in grado di mostrare tutta la zona circostante e valorizzare il contesto dove è situato l’immobile.

HOME STAGING

L’Home Staging è l'arte di preparare un immobile per la vendita, attraverso un allestimento studiato per attrarre il maggior numero possibile di potenziali acquirenti, condurre una rapida trattativa e vendere l'abitazione al giusto prezzo di mercato.

IMMAGINI RENDER 3D E PROGETTI ASSEVERATI

Presentare al cliente acquirente le prospettive di miglioramento di un immobile, attraverso proiezioni di possibili ristrutturazioni, con immagini talmente realistiche da poter essere paragonate a vere foto e con progetti asseverati dagli Ingegneri e Architetti con i quali collaboro, questo è uno degli strumenti che mi permette di raccogliere offerte di acquisto in tempi statisticamente più brevi e spesso a seguito della sola prima visita.

BANCA DATI AGENZIA, ANNUNCI SPONSORIZZATI, TELEMARKETING, CARTELLONI PUBBLICITARI, BROCHURE E CIRCA 1000 VOLANTINI NEL QUARTIERE

Le prime settimane vengono dedicate alla promozione online e offline del tuo immobile. Telefonate in banca dati per proporre la tua casa, in contemporanea con brochure, volantini e cartelloni pubblicitari a colori che elevano la percezione della tua casa, per aumentare l’interesse dei potenziali acquirenti.

OPEN HOUSE

Non più tante e frammentate visite stressanti, ma una sola alla quale partecipano molte persone.

Uno dei motivi vincenti dell’OPEN HOUSE è basato sul “principio di scarsità”. È una tecnica persuasiva, tra le più utilizzate nel marketing e in economia, per supportare il processo di vendita. Questo è il motivo perché nella maggior parte dei casi riusciamo a vendere una casa al primo appuntamento, ricevere più proposte contemporaneamente e vendere ad un prezzo più alto di quello richiesto.

MARKETING DIGITALE

Nel mercato di oggi, la maggior parte dei potenziali acquirenti iniziano la ricerca della loro prossima casa, direttamente su internet comodamente da casa. Per questo motivo mi assicuro che la tua casa sia presentata attraverso le nostre ampie piattaforme di social media, i maggiori portali immobiliari, le reti e i siti Web interni esclusivi, per massimizzare l’esposizione sia al livello nazionale che internazionale. Una campagna sponsorizzata ci assicura che il tuo immobile verrà visualizzato dal maggior numero possibile di persone, e quindi di potenziali acquirenti.

COLLABORAZIONE CON TUTTE LE AGENZIE IMMOBILIARI DEL TERRITORIO

Una delle più importanti caratteristiche è la collaborazione con tutte le agenzie immobiliari, perché il nostro è l’unico incarico in esclusiva con il venditore, ma collaborativo per altri colleghi.

Questo approccio inclusivo permette di organizzare visite con più clienti qualificati e velocizza molto la conclusione della vendita. Coinvolgendo direttamente anche i colleghi provenienti da altre Agenzie, eliminiamo qualsiasi ostacolo senza precludere a nessuno la possibilità di vendere l’immobile, che quindi potrà godere del 100% del pubblico immobiliare.

“Sono felice di poter aiutare diversi proprietari a vendere in tempi molto rapidi rispetto alle agenzie concorrenti, il che significa non svalutare casa, ma guadagnare in media un 10% in più rispetto ai sistemi tradizionali di vendita ed in tempi molto brevi”, conclude Celestino Sale.

Indirizzo uffici, si riceve solo su appuntamento:

Termoli, P.zza Melchiorre Bega – 40/B

Pescara, Via Teramo – 8

San Benedetto del Tronto, via Torino – 18

Contatti:

Mobile: 3466347218

Mail: celestinoimmobiliare@gmail.com