Espropri per il raddoppio ferroviario: nuovi termini per le osservazioni

TERMOLI. Raddoppio ferroviario Termoli-Lesina, la società che realizzerà il progetto mette mano alla dichiarazione di pubblica utilità, per modificare la mappa degli espropri. RFI S.p.A., quale soggetto aggiudicatore, considerato che l’approvazione della variante al progetto definitivo assentito con Ordinanza n. 3/2021 determinerà la modifica del piano di esproprio in precedenza assentito con la dichiarazione di pubblica delle aree interessate, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli degli artt. 166, comma 2, e 169, comma 6, del D. Lgs.163/2006 e s.m.i., applicabili in virtù della disposizione transitoria di cui all’art. 225, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.; avvisa che l’asse ferroviario Bologna – Bari – Lecce – Taranto, Linea ferroviaria Pescara – Bari: tratta Termoli–Lesina, rientrava nell’elenco delle infrastrutture strategiche nazionali e di preminente interesse nazionale. Rfi ha incaricato la Società Italferr S.p.A., quale proprio soggetto tecnico, dell’espletamento, tra le altre, delle attività volte alla partecipazione dei soggetti interessati al procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dall’intervento e di dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste dallo stesso.

Per 60 giorni consecutivi, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso (avvenuto il 19 luglio scorso), è depositato per consultazione il progetto esecutivo della variante con i seguenti elaborati: relazione illustrativa; piano particellare; elenco delle ditte proprietarie come da intestazioni catastali; presso: la sede Italferr S.p.A. in Piazza A. Moro, 37 - 70122 (previo appuntamento al numero telefonico 366.6147463 e 366.6147975) dal lunedì al venerdì, dalle 09.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30; la sede della Regione Molise, Servizio Logistica, Patrimonio e Servizi Generali, Via Regina Elena 1, Campobasso (previo appuntamento al numero telefonico 333.8941167 nei giorni da lunedì a giovedì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 o tramite PEC all’indirizzo regionemolise@cert.regione.molise.it ); la sede della Regione Puglia, Assessorato Infrastruttura e Mobilità – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Via Gentile 52, 70126 Bari (previo appuntamento al numero telefonico 080.5404302, nei giorni da lunedì a giovedì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00); che, entro il termine perentorio sopra indicato, i proprietari degli immobili coinvolti dagli interventi ed ogni altro interessato avente diritto, possono presentare le proprie osservazioni in forma scritta a mezzo raccomandata A.R. indirizzata alla sede legale della Società Italferr S.p.A., Via Vito Giuseppe Galati, 71 – 00155 Roma, al Responsabile della S.O. Permessualistica, Espropri e Subappalti competente per la relativa procedura, oppure tramite PEC all’indirizzo procaut-espro@legalmail.it; che, le osservazioni pervenute nel termine di cui sopra saranno valutate, per le conseguenti determinazioni.